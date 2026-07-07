На свадьбе в Италии заметили супермодель Наоми Кэмпбелл. Она пришла на торжество в облегающем платье. Бизнесвумен Оксана Бондаренко, которая была на празднике вместе с мужем и дочерью, поделилась снимками в соцсети.
Знаменитость стала гостьей на церемонии бракосочетания инфлюенсера Тамары Калинич и ее избранника Филиппо Тесты. Мероприятие проходило на озере Комо.
На празднике Наоми Кэмпбелл сделала совместное фото с дочерью Оксаны Бондаренко. Для выхода модель выбрала золотое облегающее макси-платье, расшитое пайетками. Образ дополнили солнцезащитные очки, уложенные волосы и макияж.
Ранее Наоми Кэмпбелл показала фигуру в мини-юбке.