Сильвестр Сталлоне стал гостем подкаста Unwaxed, который ведут его дочери Систин и София. В разговоре с ними актер сделал неожиданное признание: он назвал одну из своих ролей фатальной ошибкой, которая отбросила его карьеру почти на десять лет назад. Речь зашла о криминальной драме «Полицейские» режиссера Джеймса Мэнголда. Именно этот проект, по словам Сталлоне, стал отправной точкой затяжного профессионального кризиса.
«У меня был настоящий провальный период, примерно в 95‑м, когда я снялся в “Городе полицейских”. 95‑й, 96‑й. Я подумал: дай‑ка я сделаю что‑то совершенно неожиданное, выйду из зоны комфорта. И я это сделал. Я остался очень доволен проектом, но по факту он отбросил меня далеко назад», — поделился артист.
Сталлоне вспомнил, что руководители студий откровенно не понимали его выбора. Особенно их удивляло, что он согласился на почти символический гонорар. Вместо драмы ему советовали сниматься в боевике.
Сам актер объяснял свое решение желанием бросить вызов самому себе и показать зрителям нечто неожиданное, после чего он планировал вернуться к привычному жанру экшена. Однако студии восприняли этот шаг иначе. Как с горечью отметил Сталлоне, они решили, что если актер готов работать практически бесплатно, то у них пропадает стимул платить ему прежние суммы. Этот момент положил начало затяжному кризису, который продлился около восьми лет.
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