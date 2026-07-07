Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сильвестр Сталлоне назвал роль в «Полицейских» фатальной ошибкой

Актер откровенно рассказал о провальном периоде своей карьеры
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

Сильвестр Сталлоне стал гостем подкаста Unwaxed, который ведут его дочери Систин и София. В разговоре с ними актер сделал неожиданное признание: он назвал одну из своих ролей фатальной ошибкой, которая отбросила его карьеру почти на десять лет назад. Речь зашла о криминальной драме «Полицейские» режиссера Джеймса Мэнголда. Именно этот проект, по словам Сталлоне, стал отправной точкой затяжного профессионального кризиса.

«У меня был настоящий провальный период, примерно в 95‑м, когда я снялся в “Городе полицейских”. 95‑й, 96‑й. Я подумал: дай‑ка я сделаю что‑то совершенно неожиданное, выйду из зоны комфорта. И я это сделал. Я остался очень доволен проектом, но по факту он отбросил меня далеко назад», — поделился артист.

Сильвестр Сталлоне в драме «Полицейские»
Сильвестр Сталлоне в драме «Полицейские»

Сталлоне вспомнил, что руководители студий откровенно не понимали его выбора. Особенно их удивляло, что он согласился на почти символический гонорар. Вместо драмы ему советовали сниматься в боевике.

Сам актер объяснял свое решение желанием бросить вызов самому себе и показать зрителям нечто неожиданное, после чего он планировал вернуться к привычному жанру экшена. Однако студии восприняли этот шаг иначе. Как с горечью отметил Сталлоне, они решили, что если актер готов работать практически бесплатно, то у них пропадает стимул платить ему прежние суммы. Этот момент положил начало затяжному кризису, который продлился около восьми лет.

Ранее Сет Роген неожиданно раскритиковал Сильвестра Сталлоне.