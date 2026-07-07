Сам актер объяснял свое решение желанием бросить вызов самому себе и показать зрителям нечто неожиданное, после чего он планировал вернуться к привычному жанру экшена. Однако студии восприняли этот шаг иначе. Как с горечью отметил Сталлоне, они решили, что если актер готов работать практически бесплатно, то у них пропадает стимул платить ему прежние суммы. Этот момент положил начало затяжному кризису, который продлился около восьми лет.