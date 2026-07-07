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Актер «Улиц разбитых фонарей» Алексанян скончался за 11 дней до 65-летия

Заслуженный артист Армении Арташес Алексанян скончался на 65-м году жизни
Арташес Алексанян в сериале «Бандитский Петербург»
Арташес Алексанян в сериале «Бандитский Петербург»

Заслуженный артист Армении, актер театра и кино Арташес Алексанян скончался на 65-м году жизни. Соответствующая отметка появилась на сайте kino-teatr.ru.

По его данным, мужчина умер 6 июля.

Артист родился в Ереване 17 июля 1961 года. В 1988—1990 годах был актером Национального академического театра имени Габриела Сундукяна. С 1992 по 1994 год выступал в Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.

Он дебютировал в кино в 1988 году в проекте «Когда наступит день». Фильмография Арташеса Алексаняна насчитывает несколько десятков работ. Среди них — ленты «Улицы разбитых фонарей 4» и «Бандитский Петербург 4».