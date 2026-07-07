Звезда сериалов «Комбинация» и «СашаТаня» Анастасия Уколова сообщила об изменениях в личной жизни.. Актриса призналась, что сейчас она переживает новый роман, но имя избранника держит в секрете — по ее словам, знакомить публику с ним пока преждевременно.
«Сейчас у меня есть отношения. А комментировать что-то смогу, когда пройдет достаточно долгий срок и я буду уверена в них. Наблюдаю за собой в этих отношениях, знакомимся друг с другом, потому что еще мало времени вместе», — поделилась Уколова с WomanHit.
Небольшую деталь актриса все же приоткрыла. Ее новый возлюбленный работает в киноиндустрии. Раньше Уколова принципиально не хотела заводить романы с коллегами, но в этот раз решила дать отношениям шанс.
Ранее Анастасия Уколова и экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой впервые вышли в свет вместе.