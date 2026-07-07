«Сейчас у меня есть отношения. А комментировать что-то смогу, когда пройдет достаточно долгий срок и я буду уверена в них. Наблюдаю за собой в этих отношениях, знакомимся друг с другом, потому что еще мало времени вместе», — поделилась Уколова с WomanHit.