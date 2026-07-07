Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

Обучение в Академии, отметил Михалков, базируется на синтезе методов Станиславского, Михаила Чехова, Шарля Дюллена и Питера Брука. По словам режиссера, такой подход позволяет достичь взаимопонимания с выпускниками, создавая единое профессиональное поле, где наставник и ученик говорят на одном языке.