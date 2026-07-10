Главная четвероногая звезда — профессиональная киноактриса. Собаку Лиду сыграла бордер-колли по кличке Шани, в фильмографии которой более пятидесяти фильмов и рекламных проектов. Перед съемками режиссер специально познакомился с ней в Санкт-Петербурге и убедился, что собака способна выполнять десятки сложных команд.

На площадке действовали строгие правила общения с собакой. Никто из актеров и членов съемочной группы не имел права гладить Шани, играть с ней или угощать лакомствами между дублями. Это позволяло сохранять концентрацию животного во время работы.

Юный исполнитель главной роли долго репетировал с Шани. Для Данила Харенко это был первый крупный проект с животными. До начала съемок для него проводили отдельные репетиции, чтобы мальчик привык к поведению собаки и уверенно чувствовал себя в кадре.

Евгений Ткачук сыграл сразу несколько версий одного героя. По сюжету взрослый Игорь постоянно меняется в зависимости от решений своего юного «я». Поэтому актер появляется сразу в пяти различных образах, созданных с помощью сложного пластического грима. Над ними работал известный художник-гример Петр Горшенин.

Атмосферу начала 2000-х создавали буквально по мелочам. Художники по реквизиту подбирали плееры, наушники, старые вывески, предметы интерьера, постеры, курсы валют на табло обменников и десятки других деталей эпохи.

В фильме использовали современные технологии на этапе подготовки. Команда экспериментировала с нейросетями, чтобы визуализировать различные варианты будущих воплощений главного героя. Однако в готовую картину ИИ-изображения не вошли — они использовались только как инструмент для поиска художественных решений.

Экшен снимал отдельный режиссерский юнит. Вторую съемочную группу возглавила Ксения Андрианова, которая работала над масштабными сценами с трюками, автомобилями и сложными постановочными эпизодами.