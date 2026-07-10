«Космическая собака Лида» — один из самых необычных российских фильмов последних лет, объединивший научную фантастику, семейную драму, роуд-муви и историю взросления. По сюжету 13-летний Игорь узнает от собственного двойника из будущего, что его отец-космонавт погибнет во время запуска ракеты. Вместе с загадочной собакой Лидой герои отправляются на Байконур, чтобы попытаться изменить ход событий.
Для картины понадобились самые разные пространства — от провинциальных улиц начала 2000-х до степных пейзажей, напоминающих настоящий космодром. Съемочная группа работала сразу в нескольких регионах России, а художники тщательно воссоздавали атмосферу нулевых при помощи вывесок, транспорта, интерьеров и множества бытовых деталей. В статье рассказываем подробно, где снимали фильм «Космическая собака Лида».
Города, места и локации, где снимали «Космическая собака Лида»
Работа над фильмом проходила сразу в нескольких российских регионах. Каждая площадка решала свою художественную задачу: одни города помогали воссоздать повседневную жизнь начала XXI века, другие — масштаб космической истории. Некоторые места практически не менялись, а другие превращались в совершенно новые экранные пространства благодаря декорациям и работе художников.
Тверь
Одной из главных съемочных площадок стала Тверь. Здесь снимали значительную часть городских сцен, связанных с жизнью Игоря. Режиссера привлекла архитектура города, сохранившая атмосферу начала 2000-х, благодаря чему потребовалось минимальное количество современных маскировок.
По словам Евгения Сангаджиева, при работе с подобными локациями основное внимание уделялось деталям: дорожной разметке, вывескам, пластиковым окнам, рекламным конструкциям и другим элементам, которые могли нарушить ощущение эпохи.
Самара
Еще одной ключевой площадкой стала Самара. Здесь также снимали значительную часть событий фильма, используя городские кварталы и улицы для создания истории, разворачивающейся в 2000 году.
Самара позволила объединить современную инфраструктуру с архитектурой, сохранившей черты начала века. Благодаря этому создателям удалось добиться достоверной атмосферы без масштабного строительства декораций.
Астрахань и Астраханская область
Астраханская область стала экранным Байконуром. Степные пространства региона оказались настолько похожи на окрестности легендарного космодрома, что здесь снимали ключевые эпизоды путешествия героев.
Часть съемок проходила в Наримановском районе, где местные жители неоднократно замечали киноэкспедицию.
Москва и Московская область
Несколько эпизодов снимали в Москве и Подмосковье. Эти площадки использовались для отдельных сюжетных линий и сцен, требовавших современной городской инфраструктуры.
Столичный регион позволил разместить масштабную съемочную группу и снять технически сложные эпизоды, включая сцены с большим количеством участников.
Культурный центр «Зеленоград»
Одной из самых необычных площадок стал Культурный центр «Зеленоград». Здесь снимали сцену освобождения телестудии бойцами спецподразделения.
Съемки проходили также на Центральной площади и в Парке Победы Зеленограда, где размещались караваны техники, гримерные и оборудование съемочной группы. Благодаря современным интерьерам культурного центра создателям удалось реализовать один из наиболее динамичных эпизодов фильма.
Интересные факты о фильме «Космическая собака Лида»
Работа над картиной сопровождалась необычными производственными решениями и множеством интересных деталей, многие из которых зрители даже не заметят во время просмотра.
Главная четвероногая звезда — профессиональная киноактриса. Собаку Лиду сыграла бордер-колли по кличке Шани, в фильмографии которой более пятидесяти фильмов и рекламных проектов. Перед съемками режиссер специально познакомился с ней в Санкт-Петербурге и убедился, что собака способна выполнять десятки сложных команд.
На площадке действовали строгие правила общения с собакой. Никто из актеров и членов съемочной группы не имел права гладить Шани, играть с ней или угощать лакомствами между дублями. Это позволяло сохранять концентрацию животного во время работы.
Юный исполнитель главной роли долго репетировал с Шани. Для Данила Харенко это был первый крупный проект с животными. До начала съемок для него проводили отдельные репетиции, чтобы мальчик привык к поведению собаки и уверенно чувствовал себя в кадре.
Евгений Ткачук сыграл сразу несколько версий одного героя. По сюжету взрослый Игорь постоянно меняется в зависимости от решений своего юного «я». Поэтому актер появляется сразу в пяти различных образах, созданных с помощью сложного пластического грима. Над ними работал известный художник-гример Петр Горшенин.
Атмосферу начала 2000-х создавали буквально по мелочам. Художники по реквизиту подбирали плееры, наушники, старые вывески, предметы интерьера, постеры, курсы валют на табло обменников и десятки других деталей эпохи.
В фильме использовали современные технологии на этапе подготовки. Команда экспериментировала с нейросетями, чтобы визуализировать различные варианты будущих воплощений главного героя. Однако в готовую картину ИИ-изображения не вошли — они использовались только как инструмент для поиска художественных решений.
Экшен снимал отдельный режиссерский юнит. Вторую съемочную группу возглавила Ксения Андрианова, которая работала над масштабными сценами с трюками, автомобилями и сложными постановочными эпизодами.
Несмотря на фантастическую основу, фильм посвящен вполне реальным переживаниям. История о путешествиях во времени становится поводом поговорить о взаимоотношениях детей и родителей, цене сделанного выбора, взрослении и ответственности за собственные поступки. Именно эту эмоциональную составляющую режиссер считает главным содержанием картины.