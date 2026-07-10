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Где снимали фильм «Космическая собака Лида»: от Байконура в Астраханской области до улиц Твери

Рассказываем, где снимали фильм «Космическая собака Лида», почему Байконур воссоздали вдали от Казахстана и какие локации появились на экране
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

«Космическая собака Лида» — один из самых необычных российских фильмов последних лет, объединивший научную фантастику, семейную драму, роуд-муви и историю взросления. По сюжету 13-летний Игорь узнает от собственного двойника из будущего, что его отец-космонавт погибнет во время запуска ракеты. Вместе с загадочной собакой Лидой герои отправляются на Байконур, чтобы попытаться изменить ход событий.

Для картины понадобились самые разные пространства — от провинциальных улиц начала 2000-х до степных пейзажей, напоминающих настоящий космодром. Съемочная группа работала сразу в нескольких регионах России, а художники тщательно воссоздавали атмосферу нулевых при помощи вывесок, транспорта, интерьеров и множества бытовых деталей. В статье рассказываем подробно, где снимали фильм «Космическая собака Лида».

Города, места и локации, где снимали «Космическая собака Лида»

Работа над фильмом проходила сразу в нескольких российских регионах. Каждая площадка решала свою художественную задачу: одни города помогали воссоздать повседневную жизнь начала XXI века, другие — масштаб космической истории. Некоторые места практически не менялись, а другие превращались в совершенно новые экранные пространства благодаря декорациям и работе художников.

Тверь

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Одной из главных съемочных площадок стала Тверь. Здесь снимали значительную часть городских сцен, связанных с жизнью Игоря. Режиссера привлекла архитектура города, сохранившая атмосферу начала 2000-х, благодаря чему потребовалось минимальное количество современных маскировок.

По словам Евгения Сангаджиева, при работе с подобными локациями основное внимание уделялось деталям: дорожной разметке, вывескам, пластиковым окнам, рекламным конструкциям и другим элементам, которые могли нарушить ощущение эпохи.

Самара

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Еще одной ключевой площадкой стала Самара. Здесь также снимали значительную часть событий фильма, используя городские кварталы и улицы для создания истории, разворачивающейся в 2000 году.

Самара позволила объединить современную инфраструктуру с архитектурой, сохранившей черты начала века. Благодаря этому создателям удалось добиться достоверной атмосферы без масштабного строительства декораций.

Астрахань и Астраханская область

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Астраханская область стала экранным Байконуром. Степные пространства региона оказались настолько похожи на окрестности легендарного космодрома, что здесь снимали ключевые эпизоды путешествия героев.

Часть съемок проходила в Наримановском районе, где местные жители неоднократно замечали киноэкспедицию.

Москва и Московская область

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Несколько эпизодов снимали в Москве и Подмосковье. Эти площадки использовались для отдельных сюжетных линий и сцен, требовавших современной городской инфраструктуры.

Столичный регион позволил разместить масштабную съемочную группу и снять технически сложные эпизоды, включая сцены с большим количеством участников.

Культурный центр «Зеленоград»

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Одной из самых необычных площадок стал Культурный центр «Зеленоград». Здесь снимали сцену освобождения телестудии бойцами спецподразделения.

Съемки проходили также на Центральной площади и в Парке Победы Зеленограда, где размещались караваны техники, гримерные и оборудование съемочной группы. Благодаря современным интерьерам культурного центра создателям удалось реализовать один из наиболее динамичных эпизодов фильма.

Интересные факты о фильме «Космическая собака Лида»

Кадр из фильма Космическая собака Лида
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Работа над картиной сопровождалась необычными производственными решениями и множеством интересных деталей, многие из которых зрители даже не заметят во время просмотра.

  • Главная четвероногая звезда — профессиональная киноактриса. Собаку Лиду сыграла бордер-колли по кличке Шани, в фильмографии которой более пятидесяти фильмов и рекламных проектов. Перед съемками режиссер специально познакомился с ней в Санкт-Петербурге и убедился, что собака способна выполнять десятки сложных команд.

  • На площадке действовали строгие правила общения с собакой. Никто из актеров и членов съемочной группы не имел права гладить Шани, играть с ней или угощать лакомствами между дублями. Это позволяло сохранять концентрацию животного во время работы.

  • Юный исполнитель главной роли долго репетировал с Шани. Для Данила Харенко это был первый крупный проект с животными. До начала съемок для него проводили отдельные репетиции, чтобы мальчик привык к поведению собаки и уверенно чувствовал себя в кадре.

  • Евгений Ткачук сыграл сразу несколько версий одного героя. По сюжету взрослый Игорь постоянно меняется в зависимости от решений своего юного «я». Поэтому актер появляется сразу в пяти различных образах, созданных с помощью сложного пластического грима. Над ними работал известный художник-гример Петр Горшенин.

  • Атмосферу начала 2000-х создавали буквально по мелочам. Художники по реквизиту подбирали плееры, наушники, старые вывески, предметы интерьера, постеры, курсы валют на табло обменников и десятки других деталей эпохи.

  • В фильме использовали современные технологии на этапе подготовки. Команда экспериментировала с нейросетями, чтобы визуализировать различные варианты будущих воплощений главного героя. Однако в готовую картину ИИ-изображения не вошли — они использовались только как инструмент для поиска художественных решений.

  • Экшен снимал отдельный режиссерский юнит. Вторую съемочную группу возглавила Ксения Андрианова, которая работала над масштабными сценами с трюками, автомобилями и сложными постановочными эпизодами.

  • Несмотря на фантастическую основу, фильм посвящен вполне реальным переживаниям. История о путешествиях во времени становится поводом поговорить о взаимоотношениях детей и родителей, цене сделанного выбора, взрослении и ответственности за собственные поступки. Именно эту эмоциональную составляющую режиссер считает главным содержанием картины.