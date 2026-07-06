Сам же режиссер подчеркивал, что не оглядывался на новые стандарты. Напротив, он лично добивался, чтобы картина получила «взрослый рейтинг R». Такое решение, по словам Нолана, позволило перенести на экран всю жестокость и мрачную атмосферу поэмы Гомера.