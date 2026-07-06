Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана за его новый фильм «Одиссея». Предприниматель посчитал, что картина стала надругательством над наследием древнегреческого поэта.
«Кристофер Нолан осквернил Гомера и пресмыкается на коленях, лишь бы соответствовать "прогрессивным" правилам, необходимым для получения "Оскара". Что за червь», — написал Маск.
Бизнесмен считает, что постановщик переработал историю, чтобы подогнать ее под новые стандарты Американской киноакадемии. С 2024 года номинанты на «Лучший фильм» должны соответствовать определенным нормам репрезентации. Эти правила затрагивают актеров, съемочную команду и другие элементы производства.
Сам же режиссер подчеркивал, что не оглядывался на новые стандарты. Напротив, он лично добивался, чтобы картина получила «взрослый рейтинг R». Такое решение, по словам Нолана, позволило перенести на экран всю жестокость и мрачную атмосферу поэмы Гомера.
Ранее Нолан рассказал о работе с Томом Холландом.