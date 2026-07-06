Актер Данила Якушев прокомментировал разницу в возрасте со своей супругой Кристиной Недуруевой. Ей 19 лет, ему — 40.
В интервью StarHit артист заявил, что не считает себя старым: «Я просто знаю, что я не старик. Они же мне говорят: "Старик с палочкой и его внучка!". Но я в самом прайме! В Италии мужики в 40 лет только уезжают от мамы».
Он также добавил, что в более молодом возрасте не был готов к серьезным отношениям.
«Я понимаю, что в 25-30 лет я бы просто разошелся со всеми — тогда я не был готов к этому. Это моя личная жизнь, мой выбор. Я бы никогда никого не осудил. Люди, будьте немножко покультурнее, вас это не красит. Я только переживаю за Кристину. Хотя она и говорит: "Да ладно тебе, это же хайп!"», — рассказал актер.
Пара уже обсуждает планы на пополнение в семье. Якушев подчеркнул, что готов к отцовству давно.
«Ее бабушка родила в 19 лет, мама — тоже в 19. Кристине 19 лет сейчас. Почему-то это многих удивляет. Я говорю: "А что, нужно до 40 лет ждать?". Я готов уже в течение 15 лет. Каждый год я думаю про сына», — заверил он.
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