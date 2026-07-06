«Я понимаю, что в 25-30 лет я бы просто разошелся со всеми — тогда я не был готов к этому. Это моя личная жизнь, мой выбор. Я бы никогда никого не осудил. Люди, будьте немножко покультурнее, вас это не красит. Я только переживаю за Кристину. Хотя она и говорит: "Да ладно тебе, это же хайп!"», — рассказал актер.