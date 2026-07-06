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17-летняя Анна Пересильд встала за диджейский пульт

Появились кадры со светского мероприятия, на котором побывали Анна и Юлия Пересильд
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети

Анна Пересильд появилась на светском мероприятии вместе с матерью — Юлией Пересильд. Они посетили специальный проект Playlist, который стартовал в московском ресторан-баре «Оригинал».

На мероприятии 17-летняя актриса встала за диджейский пульт, а ее 14-летняя сестра и мама подбадривали ее из зала. 

Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети
Юлия Пересильд / фото: соцсети
Юлия Пересильд / фото: соцсети

Для выхода Юлия Пересильд выбрала синие джинсы, белую майку и черный пиджак, который он сняла во время танцев. Анна была одета в черные леггинсы, объемный топ и ярко-розовые балетки.

Ранее стало известно, как 17-летняя Анна Пересильд сдала ЕГЭ.