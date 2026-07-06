Анна Пересильд появилась на светском мероприятии вместе с матерью — Юлией Пересильд. Они посетили специальный проект Playlist, который стартовал в московском ресторан-баре «Оригинал».
На мероприятии 17-летняя актриса встала за диджейский пульт, а ее 14-летняя сестра и мама подбадривали ее из зала.
Для выхода Юлия Пересильд выбрала синие джинсы, белую майку и черный пиджак, который он сняла во время танцев. Анна была одета в черные леггинсы, объемный топ и ярко-розовые балетки.
Ранее стало известно, как 17-летняя Анна Пересильд сдала ЕГЭ.