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Ирина Шейк поделилась кадрами с известным итальянским актером

Модель показала кадры со съемок со звездой фильмов «Горничная» и «365 дней» Микеле Морроне
Ирина Шейк и Микеле Морроне, фото: соцсети
Ирина Шейк и Микеле Морроне, фото: соцсети

40-летняя российская топ-модель Ирина Шейк стала главной героиней новой рекламной кампании парфюма Your Devotion от модного дома Dolce & Gabbana. Компанию на съемочной площадке ей составил 35-летний итальянский актер и звезда фильмов «Горничная» и «365 дней» Микеле Морроне.

Ирина Шейк и Микеле Морроне, фото: соцсети
Ирина Шейк и Микеле Морроне, фото: соцсети

Съемки масштабного и чувственного проекта развернулись на колоритных улицах Неаполя. В финальном промо-ролике Ирина сменила несколько эффектных образов, продемонстрировав безупречную фигуру в элегантном корсете и нижнем белье. Топ-модель уже поделилась с подписчиками эксклюзивными бэкстейдж-кадрами.

«В сердце Неаполя. Мы так веселились, воплощая это в жизнь. Спасибо нашему любимому режиссеру и невероятной команде за камерами. Мы смеялись, ели чуррос, таяли в жаре Неаполя и любили каждую минуту», — тепло отозвалась о проекте Шейк.