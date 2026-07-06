Ирина Шейк поделилась кадрами с известным итальянским актером

«В сердце Неаполя. Мы так веселились, воплощая это в жизнь. Спасибо нашему любимому режиссеру и невероятной команде за камерами. Мы смеялись, ели чуррос, таяли в жаре Неаполя и любили каждую минуту», — тепло отозвалась о проекте Шейк.