Новый фильм со звездой «Три метра над уровнем неба» выйдет в российский прокат

«Марио владеет актерской техникой, как никто другой. Он разносторонний актер, способный не только создавать, но и деконструировать. И он показал, что может работать в самых разных жанрах. Мы видели его в боевиках, в романтических драмах, подростковых драмах, в юморе, черной комедии, а теперь здесь, в более интимной роли, в социально значимом фильме с авторским видением», — поделился Омс.