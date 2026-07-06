Давний оператор Квентина Тарантино Роберт Ричардсон допустил, что съемки следующего фильма режиссера могут стартовать уже летом 2027 года. По его словам, Тарантино, который ранее заявлял о намерении завершить карьеру после десятой картины, возможно, наконец определился с новым проектом — хотя детали остаются в тайне.
В интервью Ричардсон отметил, что режиссер пока сосредоточен на завершении театральной пьесы, и только после этого вернется к кино. При этом оператор подчеркнул, что не знает ни сюжета, ни формата будущего фильма, но ожидает, что Тарантино «не пойдет по прежнему пути».
Контекстом к этим заявлениям остается отмененный проект «Кинокритик», который ранее рассматривался как потенциальный финальный фильм режиссера. Ричардсон рассказал, что ради него даже отказался от работы над байопиком «Майкл» Антуана Фукуа, однако Тарантино в итоге переписал сценарий и заморозил проект.
Неопределенность вокруг десятого фильма лишь усиливает интерес к планам режиссера, чья фильмография — от «Криминального чтива» до «Однажды в Голливуде» — сформировала современный авторский мейнстрим. Вопрос о том, станет ли следующий проект последним, остается открытым.