В интервью Ричардсон отметил, что режиссер пока сосредоточен на завершении театральной пьесы, и только после этого вернется к кино. При этом оператор подчеркнул, что не знает ни сюжета, ни формата будущего фильма, но ожидает, что Тарантино «не пойдет по прежнему пути».