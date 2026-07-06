Лиза Моряк откровенно высказалась о материнстве: «Этого вам никто не покажет»

«Они разбросали соленые палочки по кровати. Здесь куча крошек. Значит, здесь у нас ягоды, которые они просили, чтобы я принесла. Здесь у нас разбросаны детские игрушки, постелен детский коврик.<...> Этого вам никто не покажет», — поделилась знаменитость.