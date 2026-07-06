Лиза Моряк откровенно высказалась о материнстве: «Этого вам никто не покажет»

Беременная Лиза Моряк показала материнство без прикрас. Актриса в личном блоге рассказала, как управляется с дочерьми от Сарика Андреасяна.
«Они разбросали соленые палочки по кровати. Здесь куча крошек. Значит, здесь у нас ягоды, которые они просили, чтобы я принесла. Здесь у нас разбросаны детские игрушки, постелен детский коврик.<...> Этого вам никто не покажет», — поделилась знаменитость.
Актриса добавила, что дочки пытаются вдвоем упасть с кровати в качестве развлечения.
Ранее Лиза Моряк рассказала, как протекает ее беременность.