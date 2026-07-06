«Андрюша у нас профессор. Его так называют друзья, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный. Учится в школе с большим удовольствием. Когда окончил первый класс и ему сказали, что с завтрашнего дня начинаются каникулы, он расстроился. Пришлось утешать, убеждать, что "учителям нужно отдохнуть"», — поделилась актриса в беседе с изданием «Семь дней».