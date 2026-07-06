52-летняя Мария Порошина впервые за долгое время рассказала о своем семилетнем сыне Андрее, отцом которого считают 56-летнего актера Ярослава Бойко.
«Андрюша у нас профессор. Его так называют друзья, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный. Учится в школе с большим удовольствием. Когда окончил первый класс и ему сказали, что с завтрашнего дня начинаются каникулы, он расстроился. Пришлось утешать, убеждать, что "учителям нужно отдохнуть"», — поделилась актриса в беседе с изданием «Семь дней».
Порошина добавила, что в школе у мальчика насыщенная внеклассная программа: есть шахматы, кружок бумажного театра, игра на укулеле и фортепиано, настольный теннис. Актриса отметила, что наследнику очень нравится учиться.
«Год Андрюша занимался на флейте, сейчас его перевели на фортепиано, но флейту он не хочет бросать. И еще сын ходит на футбол — это его любимое занятие!», — рассказала актриса.
Ранее стало известно, что Мария Порошина вышла на сцену после госпитализации.