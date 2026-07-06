«Мы глубоко благодарны за жизнь, построенную на стыке двух стран, двух культур и стольких любимых людей. Сегодня мы отмечаем связь, семью, дружбу и все, что напоминает нам о том, что дом — это не просто место, а люди, которых мы храним в своих сердцах», — написал Гир.