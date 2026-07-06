Ричард Гир впервые за долгое время порадовал поклонников свежим семейным кадром. На снимке 76-летний актер запечатлен вместе с супругой и двумя младшими сыновьями — 7-летним Александром и 6-летним Джеймсом.
Поводом для публикации стал День независимости США, который отмечается 4 июля. Под фото актер обратился к подписчикам с теплыми словами.
«Мы глубоко благодарны за жизнь, построенную на стыке двух стран, двух культур и стольких любимых людей. Сегодня мы отмечаем связь, семью, дружбу и все, что напоминает нам о том, что дом — это не просто место, а люди, которых мы храним в своих сердцах», — написал Гир.
На снимке также присутствует жена Гира — 42-летняя публицистка Алехандра Сильва. Пара состоит в браке с 2018 года. Это третий союз для актера: разница в возрасте между супругами составляет 24 года.
До этого Гир был женат на моделях Синди Кроуфорд и Кэри Лоуэлл. От второго брака у актера остался сын Гомер, которому сейчас 26 лет. Молодой человек недавно пошел по стопам отца и дебютировал в кино.
Ранее в сети появились фото со свадьбы Ричарда Гира.