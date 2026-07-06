Юлия Меньшова посвятила пост своему отцу — режиссеру Владимиру Меньшову, ушедшему из жизни 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет. В годовщину его смерти телеведущая выложила в личном блоге архивный снимок родителей: Владимира Меньшова и его супруги Веры Алентовой, которой не стало в конце 2025 года.
«Сегодня день памяти папы. Пять лет без него», — подписала 56-летняя Меньшова семейное фото.
Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Он был женат на актрисе Вере Алентовой. Юлия Меньшова — их единственная дочь.
Ранее появились кадры с празднования дня рождения супруга Юлии Меньшовой — актера Игоря Гордина.