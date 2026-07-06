Юлия Меньшова посвятила пост своему отцу — режиссеру Владимиру Меньшову, ушедшему из жизни 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет. В годовщину его смерти телеведущая выложила в личном блоге архивный снимок родителей: Владимира Меньшова и его супруги Веры Алентовой, которой не стало в конце 2025 года.