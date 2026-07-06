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Юлия Меньшова показала архивное фото родителей в годовщину смерти отца

Звезда посвятила трогательный пост ушедшему Владимиру Меньшову
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Меньшова
Юлия МеньшоваИсточник: Legion-Media.ru

Юлия Меньшова посвятила пост своему отцу — режиссеру Владимиру Меньшову, ушедшему из жизни 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет. В годовщину его смерти телеведущая выложила в личном блоге архивный снимок родителей: Владимира Меньшова и его супруги Веры Алентовой, которой не стало в конце 2025 года.

«Сегодня день памяти папы. Пять лет без него», — подписала 56-летняя Меньшова семейное фото.

Владимир Меньшов и Вера Алентова / фото: соцсети
Владимир Меньшов и Вера Алентова / фото: соцсети

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Он был женат на актрисе Вере Алентовой. Юлия Меньшова — их единственная дочь. 

Ранее появились кадры с празднования дня рождения супруга Юлии Меньшовой — актера Игоря Гордина