Ранее актриса состояла в браке с танцовщиком Максимом Петровым. В последнее время она перестала выкладывать совместные фото с ним и почти не появлялась на светских раутах. В соцсетях Кузнецова делилась лишь кадрами с их общим сыном Андроном. Поклонники заподозрили разлад в семье. И только в 2026 году артистка подтвердила, что переживает непростой период в отношениях с мужем, однако о разводе речи не шло.