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Звезда «А зори здесь тихие» показала фото с новым возлюбленным

Актриса Агния Кузнецова опубликовала фото с новым возлюбленным
Агния Кузнецова
Агния КузнецоваИсточник: Legion-Media.ru

Агния Кузнецова, известная по роли в ремейке «А зори здесь тихие», показала подписчикам нового избранника. В своем блоге она опубликовала снимок из бассейна вместе с бизнесменом Никитой Беляковым. В подписи к кадру артистка уточнила, что сейчас находится в Сочи, где успевает и работать, и отдыхать.

Звезда «А зори здесь тихие» снялась в бассейне с новым возлюбленным
Звезда «А зори здесь тихие» снялась в бассейне с новым возлюбленнымИсточник: Газета.Ру

Звезда перестала скрывать роман с предпринимателем совсем недавно. В мае 2026 года пару впервые заметили вместе на публике — они пришли на премьеру биографического фильма Валерии Гай Германики «Емельяненко». Влюбленные охотно позировали перед камерами, но от комментариев о личной жизни отказались. Сама Кузнецова пока не раскрывает деталей знакомства с Беляковым и не объясняет, чем он ее привлек.

Ранее актриса состояла в браке с танцовщиком Максимом Петровым. В последнее время она перестала выкладывать совместные фото с ним и почти не появлялась на светских раутах. В соцсетях Кузнецова делилась лишь кадрами с их общим сыном Андроном. Поклонники заподозрили разлад в семье. И только в 2026 году артистка подтвердила, что переживает непростой период в отношениях с мужем, однако о разводе речи не шло.

Ранее Агния Кузнецова показала редкое фото с матерью и сыном.