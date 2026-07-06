До большого успеха актер годами пытался закрепиться в профессии и жил очень скромно. Он появлялся в небольших ролях, работал не только в кино и соглашался на проекты, о которых позднее предпочитал говорить без особого восторга. Одной из первых главных работ стала эротическая картина «Вечеринка у Китти и Стада», снятая в 1970 году и позднее переизданная под новым названием после успеха «Рокки».