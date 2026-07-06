Сильвестр Сталлоне давно стал больше, чем звездой боевиков. Персонажи Рокки Бальбоа и Джон Рэмбо вошли в массовую культуру, «Неудержимые» собрали на одном экране несколько поколений героев экшена, а в 70 с лишним лет актер получил одну из самых заметных телевизионных ролей в карьере — мафиози Дуайта Манфреди в сериале «Король Талсы».
К 80 годам Сталлоне остается действующим актером, за карьерой которого интересно наблюдать. История создания «Рокки» готовится получить экранное воплощение, сам артист продолжает сниматься и работать над новыми проектами. Однако самые удивительные повороты его судьбы произошли задолго до мировой славы.
При рождении он получил травму, которая изменила его лицо и речь
Характерные мимика и манера говорить появились у Сталлоне не специально и не ради эффектного экранного образа. Во время сложных родов врачи использовали щипцы, в результате чего был поврежден нерв. Часть лица будущего актера осталась парализованной, что повлияло на движение губ, языка и подбородка.
Позже именно эти особенности стали одной из причин, по которым начинающему артисту было трудно проходить пробы. Его внешность и речь не соответствовали привычным представлениям о голливудском герое, однако со временем превратились в узнаваемые черты. Голос Сталлоне невозможно спутать с другим, а асимметрия лица стала частью образов Рокки и Рэмбо.
В начале карьеры он брался за любую работу
До большого успеха актер годами пытался закрепиться в профессии и жил очень скромно. Он появлялся в небольших ролях, работал не только в кино и соглашался на проекты, о которых позднее предпочитал говорить без особого восторга. Одной из первых главных работ стала эротическая картина «Вечеринка у Китти и Стада», снятая в 1970 году и позднее переизданная под новым названием после успеха «Рокки».
Будущая кинозвезда в тот период был далек от финансовой стабильности. Сталлоне подрабатывал, продолжал ходить на кастинги и параллельно писал сценарии, пытаясь самостоятельно создать для себя шанс. Этот опыт позднее отразился и в Рокки Бальбоа — человеке, которому почти никто не обещает победы.
«Рокки» родился после настоящего боксерского поединка
Вдохновением к созданию сценария стал бой Мухаммеда Али и Чака Уэпнера в марте 1975 года. Малоизвестный по сравнению с чемпионом Уэпнер продержался почти весь поединок и сумел отправить Али в нокдаун, хотя в итоге проиграл техническим нокаутом в 15-м раунде. История аутсайдера, неожиданно получившего шанс против великого соперника, произвела на Сталлоне сильное впечатление.
Вскоре появился сценарий о филадельфийском боксере Рокки Бальбоа, которому предлагают выйти на ринг против чемпиона Аполло Крида. По распространенной версии, первый вариант Сталлоне написал примерно за три с половиной дня, хотя затем текст неоднократно перерабатывался. Важно и другое: актер не просто придумал героя, а фактически создал для себя роль, которую Голливуд не собирался ему давать.
Он отказался продавать сценарий без главной роли
Продюсеры заинтересовались историей Рокки, но малоизвестный Сталлоне в качестве исполнителя главной роли казался рискованным выбором. За сценарий ему предлагали крупные деньги при условии, что боксера сыграет более известный актер. Сталлоне отказался, хотя в тот момент остро нуждался в средствах.
В итоге он добился своего и сам вышел на экран в роли Рокки Бальбоа. Решение оказалось судьбоносным: фильм ждал большой кассовый успех, он также получил десять номинаций на «Оскар» и победил в трех из них, включая приз за лучший фильм. Сам Сталлоне был номинирован и как актер, и как сценарист.
Из-за безденежья ему пришлось расстаться с любимым псом
Одна из самых известных историй из биографии актера связана с его бульмастифом Буткусом. В тяжелый финансовый период Сталлоне продал собаку, поскольку, по его собственным воспоминаниям, уже не мог нормально ее содержать. Данные о сумме сделки расходятся, но, по самой распространенной версии, пса он отдал за 40 долларов.
Когда финансовое положение Сталлоне улучшилось, актер решил вернуть Буткуса, хотя для этого ему пришлось договариваться с новым владельцем. Выкупил пса он уже за 15 тысяч долларов. Позже Буткус появился вместе с хозяином в фильмах «Рокки» и «Рокки 2», став частью экранной истории главного героя. В титрах первой картины его указали под именем Butkus Stallone.
Он не только сыграл Рокки, но и во многом создал всю франшизу
После успеха первой картины Сталлоне не расстался с персонажем. Он писал сценарии продолжений, а начиная с «Рокки 2» взял на себя и режиссуру нескольких частей серии. Благодаря этому история боксера на протяжении десятилетий оставалась тесно связана с авторским взглядом самого актера.
Особенно показательно, что Сталлоне сумел вернуть героя на экран уже в зрелом возрасте. Фильм «Рокки Бальбоа» вышел в 2006 году, а затем актер появился в спортивной драме «Крид: Наследие Рокки». За роль постаревшего наставника он получил «Золотой глобус» и новую номинацию на «Оскар» — спустя почти четыре десятилетия после первой.
Ради «Рокки 4» он действительно попросил Дольфа Лундгрена ударить сильнее
Сталлоне всегда стремился к физической достоверности боевых сцен, и иногда это заканчивалось опасно. Во время съемок «Рокки 4» он попросил Дольфа Лундгрена, игравшего Ивана Драго, несколько раз ударить его по-настоящему. После съемки эпизода состояние актера резко ухудшилось.
Сталлоне рассказывал, что оказался в больнице и несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. История стала одним из самых известных примеров того, насколько далеко он был готов заходить ради убедительного кадра. Позднее многочисленные травмы и операции превратились для актера в постоянное напоминание о десятилетиях работы в экшене.
Рэмбо в первом фильме говорит гораздо меньше, чем многие помнят
Образ Джона Рэмбо сегодня ассоциируется с масштабными перестрелками и почти мифической неуязвимостью. Однако фильм «Рэмбо: Первая кровь» 1982 года заметно отличается от последующих частей: это мрачная история ветерана Вьетнамской войны, который не может найти себе место после возвращения домой. Герой Сталлоне большую часть времени молчит, а главный эмоциональный взрыв происходит в финальном монологе.
Сам актер участвовал в переработке сценария и помог изменить судьбу персонажа. В романе Дэвида Моррелла история заканчивается иначе, тогда как фильм сохранил Рэмбо жизнь и открыл дорогу будущей франшизе. В результате Сталлоне получил второго культового героя, совершенно не похожего на Рокки.
Он получил две номинации на «Оскар» за одного персонажа с разницей почти в 40 лет
В 1977 году Сталлоне впервые претендовал на «Оскар» за роль Рокки Бальбоа. Следующую актерскую номинацию Американской киноакадемии он получил за того же персонажа в фильме «Крид: Наследие Рокки», вышедшем в 2015 году. Между этими двумя признаниями прошло 39 лет.
Такой результат особенно интересен с учетом того, что долгое время критики относились к актеру прежде всего как к звезде коммерческих боевиков. Возвращение к Рокки показало другую сторону Сталлоне: его герой постарел, потерял близких и превратился из бойца в наставника. Эта работа стала одним из самых заметных поздних успехов артиста.
Он впервые получил главную роль в телесериале после 70 лет
Казалось, что после Рокки, Рэмбо и «Неудержимых» Сталлоне уже трудно удивить зрителей новым образом. Однако в 2022 году вышел «Король Талсы», где актер сыграл нью-йоркского мафиози Дуайта Манфреди, который после 25 лет тюрьмы оказывается в Оклахоме и начинает строить собственную криминальную империю. Для Сталлоне это стала первая главная роль в телевизионном сериале за многолетнюю карьеру.