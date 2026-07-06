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58-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини на отдыхе в Ницце

Актриса снялась в откровенном купальнике
Алика Смехова
Алика Смехова

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова вышла на связь с поклонниками в откровенном образе. Актриса опубликовала снимки в соцсети, где запечатлена в блестящем бикини на борту яхты. В подписи к кадрам артистка уточнила, что проводит время в Ницце.

Алика Смехова / фото: соцсети
Алика Смехова / фото: соцсети

Смехова не раз рассказывала подписчикам, что следит за формой и придерживается строгих правил в питании. Она полностью исключила из рациона продукты, содержащие глютен. Как утверждает знаменитость, такой шаг помог ей избавиться от отеков и почувствовать ту легкость, о которой она давно мечтала. При этом звезда предостерегла поклонниц от слепого копирования ее диеты: она советует сначала проконсультироваться с врачами и сдать анализы, и только потом пробовать что-то новое. В борьбе за стройность актриса также делает ставку на пилатес и регулярное плавание.

Ранее Алика Смехова улетела из России вместе с 18-летним сыном Макаром.