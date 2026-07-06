Смехова не раз рассказывала подписчикам, что следит за формой и придерживается строгих правил в питании. Она полностью исключила из рациона продукты, содержащие глютен. Как утверждает знаменитость, такой шаг помог ей избавиться от отеков и почувствовать ту легкость, о которой она давно мечтала. При этом звезда предостерегла поклонниц от слепого копирования ее диеты: она советует сначала проконсультироваться с врачами и сдать анализы, и только потом пробовать что-то новое. В борьбе за стройность актриса также делает ставку на пилатес и регулярное плавание.