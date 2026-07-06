Актриса Наталья Андрейченко устроила переполох в соцсетях, жестко раскритиковав телеканал НТВ из-за выпуска программы «Секрет на миллион».
Звезда узнала от подписчиков, что в эфире шоу якобы появились титры с сообщением о ее смерти. По словам артистки, в этих титрах утверждалось, что она скончалась еще в 2021 году. Андрейченко пришла в ярость, ведь она жива, здорова и продолжает активно работать.
Актриса рассказала, что недавно получила награду на сочинском фестивале «Евразия-Кинофест». Как подчеркнула знаменитость, радость от вручения статуэтки омрачили эти странные слухи о ее гибели. В комментариях фанаты отметили, что смотрели программу, но не заметили никакой траурной таблички. Некоторые уточнили: в эфире говорилось о матери Андрейченко.
«Да! Это правда! Моя мама ушла от ковида в 21-м году. Ну что за люди? Понимаете? Несколько человек мне пишут в личку, что такое про меня написано. А это было про маму. Они что, слышать не могут?» — заявила артистка.
Позже Андрейченко признала, что, вероятно, ее ввели в заблуждение.
«Возможно, мне необходимо будет принести свои извинения. Люди разделились в Instagram, и некоторые пишут, что такого не было и никто меня не…» — отметила актриса. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Ранее Наталья Андрейченко заявила о желании работать в России.