В 2022 году сериал «Извне» доказал, что атмосферные мистические истории по-прежнему способны держать аудиторию в напряжении не хуже культового «Остаться в живых». История о людях, оказавшихся в ловушке загадочного городка, где по ночам появляются смертоносные существа, постепенно превратилась в настоящий конструктор из символов, намеков и загадок. После финала четвертого сезона вопросов стало еще больше, а создатели уже подтвердили, что история завершится пятым сезоном. Поэтому теории поклонников сегодня выглядят не просто фантазиями, а вполне возможными подсказками к будущей развязке.