С момента премьеры в 2022 году «Извне» остается одним из самых загадочных мистических сериалов последних лет. История начинается с того, что случайные путешественники оказываются в небольшом городке, выбраться из которого невозможно. Каждую ночь на улицы выходят улыбающиеся чудовища, принимающие человеческий облик, а сами жители постепенно понимают, что оказались частью древней игры, правила которой никто не знает.
Четвертый сезон дал ответы на некоторые важные вопросы: стало понятно происхождение монстров, раскрылась роль Табиты и Джейда, появились намеки на истинную природу города. Но вместе с этим финал полностью изменил правила существования ловушки, лишил героев привычной защиты и подготовил почву для последней главы истории. В статье рассказываем, чем закончился четвертый сезон сериала «Извне».
Итоги финала 4-го сезона сериала «Извне»
Финальная, десятая серия стала одной из самых насыщенных событиями за весь сериал.
Главной целью жителей города стало получение костей детей Анкуи — загадочного артефакта, который, по их мнению, способен разрушить силу аномального места. После воспоминаний Табиты и Джейда о своих прошлых жизнях становится очевидно, что они уже много раз пытались спасти этих детей, но каждый цикл завершался неудачей.
Табита и Джейд отправляются в пещеры, где скрываются улыбающиеся монстры. Пока Бойд и остальные пытаются обеспечить им путь назад, жители решаются на отчаянный шаг — вырывают Бутылочное дерево. Через него они рассчитывают вывести друзей наружу.
План удается лишь частично.
Во время побега выясняется одна из главных слабостей существ: они не способны выдерживать прямой солнечный свет. Лучи, проникшие через образовавшуюся брешь, буквально заставляют монстров отступить. Поэтому все предыдущие сезоны они охотились исключительно ночью.
Разрушение дерева запускает катастрофические последствия.
Небо темнеет, появляются красные молнии, начинается землетрясение, а сам город словно окончательно теряет прежнее равновесие. Еще раньше Мальчик в белом предупреждал Виктора, что Бутылочное дерево нельзя уничтожать ни при каких обстоятельствах. Его слова оказываются пророческими.
Теперь становится очевидно, что дерево выполняло гораздо более важную функцию, чем просто служило порталом. Вероятно, оно удерживало силы города в определенных границах. После его уничтожения опасность значительно возрастает, а привычные правила больше не действуют.
Одновременно происходит еще одна трагедия.
София (= Человек в желтом), похищает защитные амулеты жителей и отправляет их через дерево в неизвестное место. Люди фактически остаются без единственной защиты от ночных существ.
Финальная сцена между Мальчиком в белом и Софией окончательно показывает масштаб происходящего. Их разговор больше напоминает диалог двух игроков, ведущих многовековую партию, где люди являются лишь фигурами на доске.
При этом Мальчик в белом уверен, что впервые за многие циклы у жителей появился шанс победить. Причиной стали добытые кости детей Анкуи.
Финал сезона оставляет ощущение, что впереди начинается уже не очередной виток выживания, а настоящая последняя битва.
Как сложилась судьба героев
После событий финала практически каждый центральный персонаж оказывается перед новым испытанием. Многие сюжетные линии получили развитие, но окончательные ответы создатели намеренно оставили для пятого сезона.
Бойд Стивенс
Бойд (Хэролд Перрино) продолжает оставаться главным лидером жителей.
Он руководит операцией по спасению Табиты и Джейда, принимает решение уничтожить Бутылочное дерево и до последнего пытается удержать людей вместе.
Хотя его план позволяет друзьям выбраться из смертельной ловушки, последствия оказываются куда серьезнее ожидаемого. Теперь Бойду предстоит искать способ защитить жителей уже без привычных талисманов.
Табита Мэттьюз
Табита (Каталина Сандино Морено) окончательно принимает свое предназначение.
Она вспоминает прошлые воплощения и понимает, что уже много раз пыталась остановить древнее зло. Вместе с Джейдом ей удается добыть кости детей Анкуи — артефакт, который, вероятно, способен положить конец бесконечному циклу.
Теперь Табита становится одним из ключевых участников финальной борьбы.
Джейд Эррера
Весь сезон Джейд (Дэвид Алпей) постепенно собирал воедино многочисленные подсказки прошлого.
Во время похода в пещеры он даже готов пожертвовать собой ради спасения Табиты, но этого не требуется благодаря неожиданной слабости монстров перед солнечным светом.
В финале Джейд обладает наибольшим количеством знаний о природе города и древнего ритуала.
Фатима Хассан
Одной из самых драматичных линий сезона становится история Фатимы (Пега Хафури).
После мистического рождения нового Улыбаки ее связь с монстрами только усиливается. Она чувствует их присутствие, способна влиять на их поведение и даже спасает друзей.
Однако в финале происходит то, чего опасались многие зрители. Фатима окончательно превращается в одно из чудовищ.
При этом она не нападает на людей, а наоборот — защищает их. Это оставляет надежду, что женщина сумела сохранить человеческое сознание и в пятом сезоне может стать важным союзником.
Эллис Стивенс
Эллис (Кортен Мур) остается рядом с Фатимой до самого конца и помогает спасательной группе. Но вынужден бежать из пещер, когда девушка окончательно обращается.
Теперь ему предстоит принять новую реальность: любимая женщина уже перестала быть обычным человеком, а ее дальнейшая судьба остается неизвестной.
Элджин Уильямс
Элджин (Дж. Нэйтан Симмонс) становится одной из главных жертв финала.
Ранее потусторонние силы уже использовали его для появления нового монстра. Поэтому, когда София предлагает перейти на ее сторону, парень отказывается. За это София безжалостно убивает его.
Его смерть становится очередным подтверждением того, что обещания сверхъестественных существ почти всегда оказываются ложью.
София, она же — Человек в желтом
В четвертом сезоне София (Джулия Дойл), она же Человек в желтом, убивает Элджина, манипулирует жителями, крадет амулеты и практически открыто начинает войну против людей. Через нее зрители понимают, что Человек в желтом давно перестал скрываться и готовится к решающей партии.
Мальчик в белом
Самый загадочный персонаж сериала (Вокс Смит) вновь помогает героям лишь намеками.
В финале он впервые настолько открыто говорит о противостоянии с Человеком в желтом и практически подтверждает существование многовекового цикла.
Несмотря на произошедшую катастрофу, Мальчик в белом убежден, что этот цикл может стать последним.
Виктор и Генри
Еще одна тревожная линия связана с Виктором (Скотт МакКорд) и его отцом.
Под воздействием видений Генри (Роберт Джой) начинает верить, что весь город — лишь сон, а единственный способ проснуться заключается в убийстве собственного сына.
Финал оставляет этот конфликт нерешенным, и, судя по всему, именно ему будет уделено большое внимание в заключительном сезоне.
Джули и Итан
Джули (Ханна Черами) продолжает изучать свои способности к путешествиям во времени.
Хотя попытки изменить прошлое пока не принесли желаемого результата, становится ясно, что ее необычный дар способен сыграть важную роль в финальной битве.
Итан (Саймон Уэбстер) же все сильнее убеждается, что повторит судьбу Виктора и однажды останется единственным выжившим в городе. Более того, в финале вокруг мальчика начинают происходить необъяснимые явления — предметы сами приходят в движение. Пока неизвестно, связано ли это с духом Джима (Эйон Бэйли) или сам Итан постепенно приобретает сверхъестественные способности.
Будет ли продолжение сериала «Извне»
Да. Создатели уже официально подтвердили производство пятого сезона.
Более того, работа над ним уже началась. Съемки проходят в 2026 году, а премьера ожидается в 2027 году, хотя точная дата пока не объявлена.
Авторы проекта заявили, что пятый сезон должен дать ответы на главные загадки истории. По их словам, финал объяснит природу города, происхождение монстров, смысл повторяющихся циклов и роль Мальчика в белом с Человеком в желтом.
Правда, поклонники относятся к этим обещаниям с осторожностью. Ранее создатели уже намекали, что четвертый сезон станет кульминацией истории, однако после его окончания стало понятно, что впереди остается еще слишком много нераскрытых тайн.