«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, потому что мы сейчас не углубляемся в профессию», — заявил он. По словам эксперта, чтобы достичь настоящего профессионализма, необходимо духовно и нравственно погружаться в свое дело. И это касается не только актеров, но и сценаристов с режиссерами.