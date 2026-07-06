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Режиссер Ковтунец объяснил, почему российское кино отстает от Голливуда

Режиссер Ковтунец: в России крайне мало профессиональных актеров
Александр Ковтунец
Александр КовтунецИсточник: Legion-Media.ru

В России сегодня крайне мало профессиональных актеров, которые добились успеха не только с внешней, формальной стороны, но и в более глубоком плане — способны донести до зрителя собственную идею. Такое мнение в беседе с НСН высказал президент международного семейного и детского кино «В кругу семьи», режиссер фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, потому что мы сейчас не углубляемся в профессию», — заявил он. По словам эксперта, чтобы достичь настоящего профессионализма, необходимо духовно и нравственно погружаться в свое дело. И это касается не только актеров, но и сценаристов с режиссерами.

Ковтунец назвал проблемой ситуацию, когда артист постоянно занят на съемках и «играет фильм за фильмом». Он подчеркнул: в таком случае вскоре ему уже будет нечего сказать зрителю.

«Классный актер исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких, — отметил Ковтунец. — И поэтому мы не просто отстаем от Голливуда, хотя и там сейчас мало классных фильмов, но мы пытаемся делать что-то вторичное».