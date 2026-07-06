После завершения «Теории большого взрыва» ее мир не перестал развиваться. Сначала зрители увидели приквел «Детство Шелдона», затем сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди», а теперь настала очередь второго полноценного спин-оффа. На этот раз главным героем станет владелец магазина комиксов Стюарт Блум — один из самых колоритных второстепенных персонажей оригинального шоу. Авторы обещают не просто очередной ситком, а необычную смесь комедии, научной фантастики, боевика и приключений с путешествиями по мультивселенной. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную», о чем расскажет новый проект и кто вернется к своим знаменитым ролям.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную»
Премьера первого сезона состоится 23 июля 2026 года на стриминговой платформе HBO Max. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.
Проект стал четвертым сериалом во франшизе «Теория большого взрыва» и первым, который делает ставку не только на фирменный юмор, но и на полноценную научную фантастику. Если раньше самые безумные идеи существовали лишь в разговорах героев-гиков, то теперь альтернативные вселенные, параллельные реальности и фантастические приключения станут центральной частью сюжета.
Создатели уже представили первый трейлер, который показал несколько совершенно разных миров — от антиутопии в духе «Безумного Макса» до реальности, напоминающей «Матрицу». Благодаря этому новый сериал заметно отличается от предыдущих проектов франшизы.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную»
Работа над сериалом началась после официального анонса проекта в 2023 году. Режиссером проекта стал Кайл Ньюачек.
Хотя «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную» остается ситкомом, производство оказалось гораздо сложнее привычных проектов франшизы. Впервые авторам пришлось активно использовать компьютерную графику, цифровые эффекты и масштабные декорации для создания альтернативных миров.
Создатель франшизы Чак Лорри признавался, что работа над сериалом стала для него настоящим профессиональным вызовом. По его словам, он сознательно решил выйти за рамки привычного телевизионного формата и попробовать себя в жанре научной фантастики со зрелищными визуальными эффектами.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную»
В основной актерский состав вошли Кевин Сасмэн, Яша Шаррон, Луис Мустилльо, Виолетта Линнц, Брэндон Моралес, Бруклин Роуз, Гастон Бруэ, Лорен Лапкус, Брайан Посен, Рич Тинг, Энтони Джангранде и другие актеры.
Над сериалом вновь работают авторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди. Компанию им составил сценарист Зак Пенн, известный по фильмам «Мстители» и «Первому игроку приготовиться». Музыку к проекту написал композитор Дэнни Элфман.
О чем будет 1-й сезон сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную»
В центре сюжета оказывается Стюарт Блум — владелец магазина комиксов, которого поклонники оригинального сериала помнят как добродушного, но крайне невезучего героя.
Все начинается с нелепой случайности: Стюарт ломает экспериментальное устройство, созданное Шелдоном Купером и Леонардом Хофстедтером. Казалось бы, обычная ошибка приводит к катастрофическим последствиям — реальность начинает разрушаться, а сразу несколько альтернативных вселенных оказываются на грани гибели.
Чтобы исправить собственную ошибку, Стюарт отправляется в путешествие по параллельным мирам вместе со своей девушкой Дениз, геологом Бертом и физиком Барри Крипке. Героям предстоит посетить самые разные версии привычной вселенной, встретить альтернативных знакомых персонажей и попытаться остановить мультивселенный Армагеддон.
По словам создателей, сериал сохранит фирменный юмор франшизы, но при этом предложит гораздо более масштабную историю с элементами научной фантастики, приключений и даже боевика.