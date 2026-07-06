После завершения «Теории большого взрыва» ее мир не перестал развиваться. Сначала зрители увидели приквел «Детство Шелдона», затем сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди», а теперь настала очередь второго полноценного спин-оффа. На этот раз главным героем станет владелец магазина комиксов Стюарт Блум — один из самых колоритных второстепенных персонажей оригинального шоу. Авторы обещают не просто очередной ситком, а необычную смесь комедии, научной фантастики, боевика и приключений с путешествиями по мультивселенной. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную», о чем расскажет новый проект и кто вернется к своим знаменитым ролям.