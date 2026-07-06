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Что известно о 3-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»: дата выхода продолжения и другие подробности

Рассказываем, когда выйдет третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и что уже известно о продолжении
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Ходячие мертвецы: Мертвый город
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает расширяться, и «Мертвый город» остается одним из самых успешных современных спин-оффов франшизы. Сериал сосредоточился на двух героях, которых когда-то невозможно было представить союзниками: Мэгги Грин и Нигане Смите. После драматического финала второго сезона их история выходит на новый этап, а ставки становятся еще выше. В статье рассказываем, когда выйдет третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и чего от него ждать.  

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Премьера третьего сезона состоится 26 июля 2026 года на телеканале AMC.

О продлении сериала стало известно практически сразу после выхода второго сезона, что неудивительно: «Мертвый город» остается одним из самых популярных проектов вселенной «Ходячих мертвецов». Несмотря на неоднозначные отзывы зрителей, сериал сохраняет высокие рейтинги, а интерес к противостоянию и постепенно меняющимся отношениям Мэгги и Нигана не ослабевает.

Промоматериалы показывают, что авторы продолжают экспериментировать с историей Мэгги и Нигана. При этом создатели пока не раскрывают большинство сюжетных деталей, сохраняя интригу вокруг новых испытаний героев и их отношений. 

Где и как проходили съемки 3-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» 

Кадр из сериала Ходячие мертвецы: Мертвый город
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Производством нового сезона вновь занималась команда, давно работающая над франшизой «Ходячие мертвецы». Над отдельными эпизодами работали Кевин Даулинг, Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, а также исполнительница роли Мэгги Лорен Коэн, которая вновь выступила в качестве режиссера.

Основные съемки вновь проходили в Нью-Йорке, который остается полноценным участником истории. Заброшенные улицы Манхэттена, полуразрушенные кварталы и узнаваемые городские пейзажи продолжают создавать атмосферу опасности и постоянного напряжения. 

Кто снимается в 3-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн в сериале Ходячие мертвецы: Мертвый город
Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн в сериале «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Главные роли вновь исполняют Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн, которые возвращаются к образам Нигана Смита и Мэгги Грин. Развитие их отношений станет центральной темой нового сезона: бывшие враги окончательно перестанут жить прошлым и начнут действовать как настоящие союзники.

О чем будет 3-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

После событий второго сезона Мэгги и Ниган оказываются перед новым испытанием. Их главная цель — спасти Хершела, который оказался под влиянием Дамы и постепенно начинает отдаляться от матери.

Но поиски подростка становятся лишь частью гораздо более масштабной истории. Героям предстоит объединить усилия, чтобы не только выжить, но и попытаться превратить Манхэттен в место, где снова можно будет построить полноценное человеческое сообщество.

По словам создателей, третий сезон станет переломным для отношений Мэгги и Нигана. Если раньше их объединяли исключительно обстоятельства, то теперь между ними появляется настоящее доверие. Продюсеры подчеркивают, что многолетняя вражда наконец останется в прошлом, а сюжет сосредоточится на совместной борьбе за будущее.

Кадр из сериала Ходячие мертвецы: Мертвый город
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»