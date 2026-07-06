Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает расширяться, и «Мертвый город» остается одним из самых успешных современных спин-оффов франшизы. Сериал сосредоточился на двух героях, которых когда-то невозможно было представить союзниками: Мэгги Грин и Нигане Смите. После драматического финала второго сезона их история выходит на новый этап, а ставки становятся еще выше. В статье рассказываем, когда выйдет третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и чего от него ждать.