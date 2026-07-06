Джесси Айзенберг сделал неожиданное признание: он «никогда не чувствовал себя счастливее», чем на площадке «Иллюзии обмана». Актер сыграл там уличного фокусника и теперь мечтает вернуться к этой роли в четвертом фильме франшизы.
«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, но, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок уходил с мыслью: "Это было потрясающе". В этот момент я самый счастливый», — поделился Айзенберг.
Первый фильм франшизы вышел в 2013 году. В центре сюжета оказываются талантливые иллюзионисты, которые устраивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих грандиозных шоу. Тем временем агенты ФБР пытаются раскрыть секреты их трюков. У картины есть два сиквела.
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