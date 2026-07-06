«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, но, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок уходил с мыслью: "Это было потрясающе". В этот момент я самый счастливый», — поделился Айзенберг.