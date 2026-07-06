Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джесси Айзенберг о съемках в «Иллюзии обмана»: «Никогда не был счастливее»

Актер готов сыграть в еще одной части франшизы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Иллюзия обмана»
Кадр из фильма «Иллюзия обмана»

Джесси Айзенберг сделал неожиданное признание: он «никогда не чувствовал себя счастливее», чем на площадке «Иллюзии обмана». Актер сыграл там уличного фокусника и теперь мечтает вернуться к этой роли в четвертом фильме франшизы.

«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, но, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок уходил с мыслью: "Это было потрясающе". В этот момент я самый счастливый», — поделился Айзенберг.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана»
Кадр из фильма «Иллюзия обмана»

Первый фильм франшизы вышел в 2013 году. В центре сюжета оказываются талантливые иллюзионисты, которые устраивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих грандиозных шоу. Тем временем агенты ФБР пытаются раскрыть секреты их трюков. У картины есть два сиквела. 

О других фильмах с закрученным сюжетом читайте в статье