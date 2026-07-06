Евгений Герасимов
Режиссер Станислав Говорухин долго искал актера на роль старшего лейтенанта Владимира Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Одним из главных претендентов был Евгений Герасимов. Сценарий ему очень понравился. Более того, братья Вайнеры настаивали именно на его кандидатуре.
Однако в тот момент Герасимов уже снимался в другой крупной многосерийной картине — «Время выбрало нас» Михаила Пташука. Причем из-за трагической гибели одного из актеров, Станислава Жданько, съемки у Пташука временно приостановили, и во время этой паузы Говорухин еще раз позвал Герасимова к себе. Но Пташук умолял актера не уходить, ведь это поставило бы крест на всем проекте. В итоге Герасимов остался, а роль Шарапова досталась Владимиру Конкину. Фильм Говорухина стал легендарным, и Герасимов позже признавал, что упустил роль всей жизни.
Маргарита Терехова
Хотя Владимир Меньшов и состоял в браке с Верой Алентовой, в главной роли своей культовой картины «Москва слезам не верит» режиссер видел не ее, а Маргариту Терехову — на тот момент уже настоящую звезду и музу Андрея Тарковского. Актрисе отправили сценарий фильма, но одновременно ей поступило предложение сыграть Миледи Винтер в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».
Терехова выбрала «мушкетеров»: она любила играть сложных героинь, и образ Миледи ее увлек. Кроме того, сама история о трех подругах показалась актрисе неподходящей для раскрытия ее таланта. В итоге Катерину сыграла Вера Алентова, а дальше случилась история: лента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и стала одной из самых любимых картин за всю историю отечественного кино.
Анастасия Вертинская
Казалось, что Анастасия Вертинская буквально создана для роли Мэри Поппинс. Режиссер Леонид Квинихидзе считал так же: он видел в этом образе только звезду «Алых парусов» и «Человека-амфибии». Ее кандидатуру утвердили, а композитор Максим Дунаевский начал писать музыку.
Однако уже при первом знакомстве с материалом актрисе не понравилось многое: и то, как режиссер трактовал характер леди Совершенство, и предложенные песни. Компромисса достичь не удалось, и Квинихидзе решил искать замену. Роль отдали Наталье Андрейченко, которая сделала Мэри Поппинс своей визитной карточкой на десятилетия.
Наталья Андрейченко
Спустя годы Наталья Андрейченко сама оказалась в похожей ситуации. Режиссер Игорь Масленников утвердил ее на главную роль Ольги в мелодраме «Зимняя вишня» — одинокой женщины, которая годами ждет женатого мужчину. Но незадолго до съемок у актрисы начался бурный роман с австрийским актером Максимилианом Шеллом. Андрейченко снималась с ним в телефильме «Петр Великий» в Суздале и настолько увлеклась новыми отношениями, что просто не явилась на съемки «Зимней вишни».
Масленников был в ярости: главную женскую роль пришлось в спешном порядке отдать малоизвестной тогда Елене Сафоновой. Из-за этой рокировки проект покинул и Сергей Шакуров — его заменил Виталий Соломин. Для Сафоновой работа стала настоящим подарком судьбы: роль принесла ей многочисленные награды и всенародную любовь.
Андрей Миронов
Эльдар Рязанов был готов без проб утвердить Андрея Миронова в «Иронию судьбы, или С легким паром!» — но только на роль Ипполита. Более того, этот образ и создавался с прицелом на Миронова. Актер же мечтал сыграть Лукашина и уговорил режиссера, с которым они были близкими друзьями, дать ему шанс на кинопробах. И хотя Миронов был гением, даже ему было подвластно не все.
Проба оказалась неудачной: зрители попросту не поверили бы, что скромный и невезучий в любви Лукашин мог остаться без личной жизни, если его играет один из самых обожаемых мужчин советского кино. Рязанов вновь предложил Миронову роль Ипполита, заверив, что готов утвердить его немедленно. Однако актер отказался: он заявил, что устал от отрицательных персонажей и больше не хочет с ними ассоциироваться. В итоге Лукашина сыграл Андрей Мягков, Ипполита — Юрий Яковлев, а фильм до сих пор остается главной новогодней традицией. Позже, по воспоминаниям очевидцев, Миронов сожалел об отказе.
Татьяна Доронина
На роль эксцентричной разлучницы Раисы Захаровны в комедии «Любовь и голуби» Владимир Меньшов рассматривал нескольких звезд, среди которых были Ольга Яковлева и Наталья Кустинская. В итоге режиссер остановил свой выбор на Татьяне Дорониной и даже утвердил ее на эту роль.
Однако в последний момент актриса сама отказалась от съемок. По одной из версий, она опасалась, что образ разлучницы повредит ее сложившемуся амплуа благородных героинь. В итоге роль досталась несравненной Людмиле Гурченко. Причем изначально Раиса Захаровна задумывалась как проходной персонаж и должна была появиться лишь в одной сцене. Но своей игрой Гурченко буквально заставила создателей расширить роль, превратив эпизод в полноценную сюжетную линию. Картина стала культовой, а фразы Раисы Захаровны давно разошлись на цитаты. По воспоминаниям коллег, Доронина впоследствии сильно жалела, что этот проект прошел мимо нее.