Однако в тот момент Герасимов уже снимался в другой крупной многосерийной картине — «Время выбрало нас» Михаила Пташука. Причем из-за трагической гибели одного из актеров, Станислава Жданько, съемки у Пташука временно приостановили, и во время этой паузы Говорухин еще раз позвал Герасимова к себе. Но Пташук умолял актера не уходить, ведь это поставило бы крест на всем проекте. В итоге Герасимов остался, а роль Шарапова досталась Владимиру Конкину. Фильм Говорухина стал легендарным, и Герасимов позже признавал, что упустил роль всей жизни.