Кристофер Нолан поделился историей о том, как Том Холланд буквально забрасывал его вопросами на площадке «Одиссеи». Режиссер почти всегда оставлял актера без ответа, и это очень злило звезду. Особенно сильно Холланда удивила сцена с ластригонцами — народом великанов-людоедов.
«Эта сцена с ластригонцами, он был просто в шоке. Он спрашивал: “Какого черта?! Как ты это сделал?”. А я просто не ответил ему», — рассказал Нолан.
Сам Том Холланд признался, что в первый день съемок его преследовало ощущение, будто режиссеру не нравится его игра, потому что дубли снимались всего по три минуты.
«В голове у меня крутились мысли: "Ему не нравится то, что мы делаем? Что происходит?". А потом координатор трюков Джордж Коттл сказал: "Нет, нет, нет, нет, нет, пленки в IMAX-камерах вмещают всего три минуты записи". Я выдохнул, потому что думал, что в этой сцене я полностью облажался», — признался Том.
Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Картина станет первым игровым фильмом, который полностью снят на камеры IMAX.
Ранее стало известно, какое условие Кристофер Нолан выдвинул студии перед съемками «Одиссеи».