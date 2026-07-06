«В голове у меня крутились мысли: "Ему не нравится то, что мы делаем? Что происходит?". А потом координатор трюков Джордж Коттл сказал: "Нет, нет, нет, нет, нет, пленки в IMAX-камерах вмещают всего три минуты записи". Я выдохнул, потому что думал, что в этой сцене я полностью облажался», — признался Том.