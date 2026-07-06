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Звезда «Кадетства» показал возлюбленную, которая младше него на 12 лет

35-летний Кирилл Емельянов опубликовал фото с молодой избранницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кирилл Емельянов
Кирилл ЕмельяновИсточник: Legion-Media.ru

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», перестал скрывать личную жизнь. 35-летний артист, который долгое время был одинок, представил публике новую избранницу.

На своей странице в соцсети Емельянов опубликовал совместный снимок с 23-летней актрисой Варварой Лукьяновой. Как оказалось, они встретились на съемках программы «Звезды сошлись». Об этом Кирилл рассказал в своем блоге.

«Именно там я нашел свою любовь», — написал артист под общим фото с возлюбленной.

Кирилл Емельянов с возлюбленной / фото: соцсети
Кирилл Емельянов с возлюбленной / фото: соцсети

Подписчики тут же отреагировали на новость. Они поздравили пару и заметили, что внешне молодые люди даже похожи друг на друга: «Красивые. Счастья вам и деток», «Это замечательно», «Похожи очень», «Кирюха, так держать».

Емельянов состоял в браке с актрисой Екатериной Директоренко с 2010 по 2016 год. В этих отношениях у пары родились двое сыновей. Ранее в СМИ сообщали, что Емельянов не выплатил бывшей жене 502 тысячи рублей на содержание детей. Однако недавно появилась информация, что актер сократил долг по алиментам.