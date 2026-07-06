Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», перестал скрывать личную жизнь. 35-летний артист, который долгое время был одинок, представил публике новую избранницу.
На своей странице в соцсети Емельянов опубликовал совместный снимок с 23-летней актрисой Варварой Лукьяновой. Как оказалось, они встретились на съемках программы «Звезды сошлись». Об этом Кирилл рассказал в своем блоге.
«Именно там я нашел свою любовь», — написал артист под общим фото с возлюбленной.
Подписчики тут же отреагировали на новость. Они поздравили пару и заметили, что внешне молодые люди даже похожи друг на друга: «Красивые. Счастья вам и деток», «Это замечательно», «Похожи очень», «Кирюха, так держать».
Емельянов состоял в браке с актрисой Екатериной Директоренко с 2010 по 2016 год. В этих отношениях у пары родились двое сыновей. Ранее в СМИ сообщали, что Емельянов не выплатил бывшей жене 502 тысячи рублей на содержание детей. Однако недавно появилась информация, что актер сократил долг по алиментам.