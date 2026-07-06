Емельянов состоял в браке с актрисой Екатериной Директоренко с 2010 по 2016 год. В этих отношениях у пары родились двое сыновей. Ранее в СМИ сообщали, что Емельянов не выплатил бывшей жене 502 тысячи рублей на содержание детей. Однако недавно появилась информация, что актер сократил долг по алиментам.