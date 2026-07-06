Матвеев и Боярская поженились в 2010 году. Через два года, в 2012-м, у них родился сын Андрей, а в 2018-м — второй мальчик, Григорий. В интернете появлялись слухи о третьей беременности Боярской, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.