40-летняя Елизавета Боярская поделилась редким кадром с мужем — 43-летним Максимом Матвеевым. Черно-белый совместный снимок актриса выложила в своем личном блоге.
На селфи супруги находятся дома. Боярская позирует в простой футболке и без макияжа.
«Выходной», — подписала кадр артистка.
Матвеев и Боярская поженились в 2010 году. Через два года, в 2012-м, у них родился сын Андрей, а в 2018-м — второй мальчик, Григорий. В интернете появлялись слухи о третьей беременности Боярской, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.
Ранее Боярская рассказала подписчикам, что покорила Великую Китайскую стену. Она отправилась в Китай с коллегами и опубликовала фото из поездки.