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Елизавета Боярская поделилась домашним селфи с мужем Максимом Матвеевым

На фото актриса позирует без макияжа
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев

40-летняя Елизавета Боярская поделилась редким кадром с мужем — 43-летним Максимом Матвеевым. Черно-белый совместный снимок актриса выложила в своем личном блоге. 

На селфи супруги находятся дома. Боярская позирует в простой футболке и без макияжа. 

Елизавета Боярская и Максим Матвеев / фото: соцсети
Елизавета Боярская и Максим Матвеев / фото: соцсети

«Выходной», — подписала кадр артистка. 

Матвеев и Боярская поженились в 2010 году. Через два года, в 2012-м, у них родился сын Андрей, а в 2018-м — второй мальчик, Григорий. В интернете появлялись слухи о третьей беременности Боярской, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Ранее Боярская рассказала подписчикам, что покорила Великую Китайскую стену. Она отправилась в Китай с коллегами и опубликовала фото из поездки. 