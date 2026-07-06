Стартовали съемки фильма «Братское сердце» — напряженной семейной драмы о двух братьях и их отце, которых сыграли Антон Филипенко, Евгений Ткачук и Андрей Смоляков.
Братья Илья (Филипенко) и Артур (Ткачук) не виделись почти двадцать лет. Когда-то судьба развела их — Илья стал успешным адвокатом в Москве, Артур живет в приморском поселке и работает инструктором по дайвингу. Их отец (Смоляков) никогда не был близок со своими детьми, но однажды он просит Илью о помощи — выступить защитником Артура, которому предъявили обвинения в связи с гибелью туриста во время погружения. Героям приходится взять расследование в свои руки.
Особенность истории состоит в том, что зритель увидит ее с двух разных сторон — в зависимости от точки зрения, сюжет будет обрастать новыми деталями и менять представление о происходящем.
В картине также задействованы такие артисты, как Артур Иванов, Нино Нинидзе, Санора Кирсанова, Анастасия Черникова и другие.
Съемки «Братского сердца» проходят в Санкт-Петербурге. Производством занимается компания GOLDFIELD ENTERTAINMENT. Режиссером и продюсером фильма выступает Валерий Карпов, известный по ролям в сериалах «Золотое дно» и «Красная Шамбала», для которого это дебютный проект в качестве постановщика.
Для самого Карпова эта история стала во многом личной. «Я сам уехал из небольшого города, оставив там своих друзей, семью и в целом прошлое. Много рефлексии рождается, когда понимаешь, что в погоне за счастьем и успехом начинаешь стирать все, что сделало тебя собой. Эта рефлексия и была движком для создания этой истории», — признается режиссер.
По словам продюсера Александра Златопольского, зрителей ждет глубокая драма о взаимоотношениях внутри семьи, о вечной теме отцов и детей и о важности поддержки между близкими людьми. «Одна из ключевых тем — время: как важно оставить прошлое в прошлом и жить сегодняшним днем», — добавил продюсер.
Дата выхода фильма «Братское сердце» пока не сообщается.