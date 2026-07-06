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Смоляков, Ткачук и Филипенко играют отца и сыновей в напряженной драме: первые кадры

Фильм «Братское сердце» станет режиссерским дебютом звезды «Золотого дна» Валерия Карпова
Кадр из фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»

Стартовали съемки фильма «Братское сердце» — напряженной семейной драмы о двух братьях и их отце, которых сыграли Антон Филипенко, Евгений Ткачук и Андрей Смоляков.

Братья Илья (Филипенко) и Артур (Ткачук) не виделись почти двадцать лет. Когда-то судьба развела их — Илья стал успешным адвокатом в Москве, Артур живет в приморском поселке и работает инструктором по дайвингу. Их отец (Смоляков) никогда не был близок со своими детьми, но однажды он просит Илью о помощи — выступить защитником Артура, которому предъявили обвинения в связи с гибелью туриста во время погружения. Героям приходится взять расследование в свои руки.

Особенность истории состоит в том, что зритель увидит ее с двух разных сторон — в зависимости от точки зрения, сюжет будет обрастать новыми деталями и менять представление о происходящем.

Кадр из фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»
Антон Филипенко на съемках фильма «Братское сердце»
Антон Филипенко на съемках фильма «Братское сердце»

В картине также задействованы такие артисты, как Артур Иванов, Нино Нинидзе, Санора Кирсанова, Анастасия Черникова и другие.

Съемки «Братского сердца» проходят в Санкт-Петербурге. Производством занимается компания GOLDFIELD ENTERTAINMENT. Режиссером и продюсером фильма выступает Валерий Карпов, известный по ролям в сериалах «Золотое дно» и «Красная Шамбала», для которого это дебютный проект в качестве постановщика.

Съемки фильма «Братское сердце»
Съемки фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»
Кадр из фильма «Братское сердце»

Для самого Карпова эта история стала во многом личной. «Я сам уехал из небольшого города, оставив там своих друзей, семью и в целом прошлое. Много рефлексии рождается, когда понимаешь, что в погоне за счастьем и успехом начинаешь стирать все, что сделало тебя собой. Эта рефлексия и была движком для создания этой истории», — признается режиссер.

По словам продюсера Александра Златопольского, зрителей ждет глубокая драма о взаимоотношениях внутри семьи, о вечной теме отцов и детей и о важности поддержки между близкими людьми. «Одна из ключевых тем — время: как важно оставить прошлое в прошлом и жить сегодняшним днем», — добавил продюсер.

Дата выхода фильма «Братское сердце» пока не сообщается.