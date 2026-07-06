Братья Илья (Филипенко) и Артур (Ткачук) не виделись почти двадцать лет. Когда-то судьба развела их — Илья стал успешным адвокатом в Москве, Артур живет в приморском поселке и работает инструктором по дайвингу. Их отец (Смоляков) никогда не был близок со своими детьми, но однажды он просит Илью о помощи — выступить защитником Артура, которому предъявили обвинения в связи с гибелью туриста во время погружения. Героям приходится взять расследование в свои руки.