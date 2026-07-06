Ноа Уайли, известный по медицинскому сериалу «Скорая помощь» и недавнему хиту HBO Max «Питт», рассказал о крупных ролях, которые ему пришлось отклонить на пике карьеры. По словам артиста, плотный график съемок в телепроекте не позволил ему принять участие в фильмах, впоследствии ставших культовыми для Голливуда.
В подкасте Still Here Hollywood Уайл признался, что среди упущенных возможностей были «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и драма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи». В обоих случаях актер был вынужден отказаться от предложений из-за контрактных обязательств в «Скорой помощи», где он исполнял одну из ключевых ролей на протяжении многих сезонов.
Уайли отметил, что не испытывает сожаления по поводу этих решений, подчеркнув, что актеры, получившие роли, справились с ними блестяще. По его словам, игра Джереми Дэвиса в «Спасти рядового Райана» оказалась настолько сильной, что он не представляет себя на этом месте.
Сегодня Ноа Уайли вновь находится на волне популярности благодаря сериалу «Питт», где он исполняет роль доктора Майкла Роббинавича. Первый сезон проекта получил пять премий «Эмми» в 2025 году, включая награду за лучший драматический сериал и лучшую мужскую роль. Второй сезон вышел весной 2026 года, а производство третьего уже стартовало — премьера ожидается в ноябре 2026 года.