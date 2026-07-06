Уайли отметил, что не испытывает сожаления по поводу этих решений, подчеркнув, что актеры, получившие роли, справились с ними блестяще. По его словам, игра Джереми Дэвиса в «Спасти рядового Райана» оказалась настолько сильной, что он не представляет себя на этом месте.