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47-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в купальнике

Актриса опубликовала фото в бикини
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Хадсон показала кадры с отдыха в Греции. На видео 47-летняя звезда стоит на яхте в бикини перед прыжком в море. Снимки она опубликовала в личном блоге.

«Мое место счастья», — подписала она публикацию. Хадсон уточнила, что проводит время с семьей.

Кейт Хадсон / фото: соцсети
Кейт Хадсон / фото: соцсети

Ранее артистка рассказывала, что относится к пластическим операциям и косметологическим уколам положительно. Она называет такие процедуры «потрясающими» возможностями для тех, кто хочет изменить внешность. При этом Хадсон никогда не подтверждала, прибегала ли сама к хирургическому вмешательству. От вопросов журналистов на эту тему актриса обычно уходит.

Ранее Кейт Хадсон поделилась фотографиями своего семейного отдыха в Греции.