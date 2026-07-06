Актриса Кейт Хадсон показала кадры с отдыха в Греции. На видео 47-летняя звезда стоит на яхте в бикини перед прыжком в море. Снимки она опубликовала в личном блоге.
«Мое место счастья», — подписала она публикацию. Хадсон уточнила, что проводит время с семьей.
Ранее артистка рассказывала, что относится к пластическим операциям и косметологическим уколам положительно. Она называет такие процедуры «потрясающими» возможностями для тех, кто хочет изменить внешность. При этом Хадсон никогда не подтверждала, прибегала ли сама к хирургическому вмешательству. От вопросов журналистов на эту тему актриса обычно уходит.
Ранее Кейт Хадсон поделилась фотографиями своего семейного отдыха в Греции.