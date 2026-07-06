Фахрие Эвджен, супруга звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита, опубликовала в личном блоге новые кадры с семейного отдыха. Актриса запечатлела себя вместе с мужем и двумя сыновьями на территории пятизвездочного отеля. Сейчас турецкие знаменитости проводят отпуск у себя на родине.