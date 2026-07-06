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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отдыхают с детьми в пятизвездочном отеле

Жена актера Бурака Озчивита показала семейные кадры с отдыха на море
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен, фото: соцсети
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен, фото: соцсети

Фахрие Эвджен, супруга звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита, опубликовала в личном блоге новые кадры с семейного отдыха. Актриса запечатлела себя вместе с мужем и двумя сыновьями на территории пятизвездочного отеля. Сейчас турецкие знаменитости проводят отпуск у себя на родине.

Бурак Озчивит с семьей / фото: соцсети
Бурак Озчивит с семьей / фото: соцсети

История пары началась на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». В 2015 году между актерами вспыхнул роман. Спустя два года Бурак Озчивит сделал возлюбленной предложение.

Летом 2017 года они официально узаконили отношения, сыграв свадьбу в Стамбуле.

У знаменитой турецкой четы двое общих детей: семилетний Каран и трехлетний Керем. Супруги не прячут мальчиков от посторонних глаз и время от времени выкладывают семейные фото в социальных сетях.

Ранее супруга Бурака Озчивита показала, как отметила 40-летие.