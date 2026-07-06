За свою карьеру Клуни получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Сириана» и выступил продюсером «Операция “Арго”», удостоенного награды за лучший фильм. В последние годы он продолжает расширять творческие границы: в 2025 году актёр был номинирован на премию «Тони» за дебют на Бродвее в постановке «Спокойной ночи и удачи», которая также вошла в историю как первое бродвейское шоу, транслировавшееся в прямом эфире на международную аудиторию.