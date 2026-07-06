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Джордж Клуни получит «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кино

Венеция наградит Клуни за достижения в кино, режиссуру и продюсирование, а также общественную деятельность
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Венецианский кинофестиваль объявил, что Джордж Клуни станет лауреатом почетной награды «Золотой лев» за вклад в кинематограф в 2026 году. Актера, режиссера и продюсера чествуют за многолетнюю карьеру и влияние на индустрию, охватывающее как коммерческое, так и авторское кино, сообщает Variety.

Клуни остается одной из самых разносторонних фигур Голливуда: он входит в число немногих деятелей, номинированных на премию «Оскар» сразу в шести категориях — за актерскую игру, режиссуру, продюсирование и сценарную работу. В заявлении Венецианской биеннале подчеркивается, что его фильмография объединяет широкий спектр жанров — от политических драм и триллеров до комедий и научной фантастики. Среди ключевых работ названы «Сириана», «Майкл Клейтон», «Одиннадцать друзей Оушена», «Гравитация» и «Потомки».

Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Отдельно отмечается и режиссерская карьера Клуни. Его фильмы, включая «Признания опасного человека», «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды» и «Субурбикон», характеризуются как амбициозные проекты, выходящие за рамки традиционных голливудских форматов и затрагивающие социально значимые темы.

Организаторы фестиваля также акцентируют внимание на общественной деятельности Клуни. Его участие в гуманитарных инициативах и активная гражданская позиция сделали его одной из наиболее влиятельных фигур современной индустрии развлечений.

Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Сам актер признался, что Венецианский фестиваль остается для него особенным. «У меня было так много необыкновенных моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить “Золотого льва” — огромная честь», — отметил Клуни, с иронией добавив, что подобные награды могут намекать на его возраст.

За свою карьеру Клуни получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Сириана» и выступил продюсером «Операция “Арго”», удостоенного награды за лучший фильм. В последние годы он продолжает расширять творческие границы: в 2025 году актёр был номинирован на премию «Тони» за дебют на Бродвее в постановке «Спокойной ночи и удачи», которая также вошла в историю как первое бродвейское шоу, транслировавшееся в прямом эфире на международную аудиторию.