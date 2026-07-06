На прощание с Александром Высоковским не пришел никто из его коллег по «Бригаде»

1 июля стало известно о кончине Александра Высоковского. Вместе с сыном он отправился на рыбалку в районе подмосковного Пущино. Там он отошел от молодого человека, но назад так и не вернулся. Семья забила тревогу, после чего были организованы поиски. Актера обнаружили в реке Оке. Как полагают правоохранители, имел место несчастный случай.