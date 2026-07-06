Премьера сериала «Бригада» состоялась в 2002 году. Криминальная драма стала режиссерским дебютом Алексея Сидорова и быстро превратилась в один из самых обсуждаемых российских телепроектов начала XXI века. Проект принес всероссийскую известность Сергею Безрукову, Дмитрию Дюжеву, Владимиру Вдовиченкову, Павлу Майкову, Екатерине Гусевой и Андрею Панину. Музыка композитора Алексея Шелыгина стала не менее узнаваемой, чем сам сериал, и была отмечена несколькими престижными наградами.
Действие сериала начинается в 1989 году. После службы в армии Александр Белов по прозвищу Саша Белый возвращается в Москву и обнаруживает, что привычная жизнь изменилась до неузнаваемости. На фоне распада советской системы и стремительных перемен его друзья детства — Космос, Пчела и Фил — уже вовлечены в криминальный бизнес. Волей обстоятельств Саша присоединяется к ним. Постепенно «Бригада» превращается в одну из самых влиятельных преступных группировок столицы. История дружбы главных героев, их стремительного взлета и неизбежных последствий стала основой сюжета.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Бригадой» продолжалась более двух лет и стала одним из самых масштабных телевизионных проектов своего времени. Создателям предстояло не только достоверно воссоздать Москву конца 1980-х и 1990-х годов, но и организовать сложные постановочные сцены с погонями, перестрелками и автомобильными трюками. Ради этого съемочная группа собрала внушительный автопарк, привлекла профессиональных каскадеров и смогла найти нестандартные решения прямо на площадке.
Съемки длились 2 года
Основной съемочный период продолжался с сентября 2000-го по сентябрь 2001 года. После завершения работы на площадке команда еще несколько месяцев занималась монтажом, озвучкой и постобработкой отснятого материала.
Сериал снимали в основном в Москве
Основной съемочной площадкой «Бригады» стала Москва — именно здесь снимали большую часть эпизодов. Однако некоторые сцены создавали и за пределами столицы. Так, в Дубне и Талдоме проходили съемки боя на железнодорожном вокзале, который по сюжету находился в Чечне.
Подробно о том, где снимали сериал «Бригада», читайте здесь.
Съемки были дорогими для того времени
По меркам начала 2000-х «Бригада» считалась одним из самых дорогостоящих российских сериалов. Производство каждой серии обходилось примерно в 200 тысяч долларов. Значительная часть бюджета ушла на создание масштабных сцен и формирование внушительного автопарка, в который вошли более 100 автомобилей, в том числе шесть Mercedes-Benz S-класса («шестисотых»), эксклюзивный Mercedes Brabus и три катафалка. Кроме того, сериал снимали на кинопленку Super 16, благодаря чему создателям удалось добиться более кинематографичной картинки и высокого для телевизионного проекта качества изображения.
Сергея Безрукова утвердили на роль не сразу
Сергей Безруков оказался в числе претендентов на роль Саши Белого, однако его кандидатуру утвердили не сразу. На ранних этапах продюсеры сомневались, поскольку воспринимали актера как «солнечного мальчика» и не были уверены, что он сможет убедительно воплотить образ жесткого криминального авторитета. Однако во время проб Безрукову удалось развеять эти сомнения и доказать, что он способен справиться с этой сложной и драматичной ролью.
Актеры специально работали над сплочением
Создатели сериала постарались сделать так, чтобы дружба главных героев выглядела на экране максимально естественно. Для этого еще до начала съемок исполнителей основных ролей почти на месяц отправили вместе в дом отдыха. Совместное времяпрепровождение помогло актерам лучше узнать друг друга, сблизиться и создать ту самую экранную «химию», которая во многом стала одной из отличительных черт «Бригады».
Почти все трюки и взрывы снимались без компьютерной графики
Одной из особенностей «Бригады» стали масштабные трюковые сцены, которые снимали практически без использования компьютерной графики. За постановку экшен-эпизодов отвечал каскадер и постановщик трюков Валерий Деркач. Большинство опасных сцен выполняли профессиональные каскадеры, а не сами актеры.
Одним из самых сложных эпизодов стал взрыв мерседеса возле гостиницы «Украина». В сцене, где Саша Белый замечает бомбу по наручным часам, Сергея Безрукова подменял сам Валерий Деркач. Он же дублировал Владимира Вдовиченкова в эпизоде с выездом автомобиля на встречную полосу. В горящей машине находился каскадер Вячеслав Ушанов, которому предстояло остановить автомобиль уже после взрыва.
Не менее изобретательно снимали и сцену с подрывом лимузина Lincoln на мосту. Поскольку подходящего автомобиля найти не удалось, каскадеры приобрели старый «Москвич-2141» за 500 рублей, переделали его с помощью болгарок и топоров так, чтобы он напоминал американский лимузин, а затем использовали эту конструкцию для эффектного взрыва.
Еще одной запоминающейся сценой стала драка Саши Белого с Мухой. Несмотря на сравнительно небольшую продолжительность на экране, ее снимали около восьми часов. Актер Сергей Апрельский (сыграл роль Мухи) при этом сломал ребра и повредил переносицу.
Екатерина Гусева не умела играть на скрипке
Исполнительнице роли Ольги Екатерине Гусевой ради съемок пришлось освоить несколько актерских хитростей. По сюжету ее героиня профессионально играла на скрипке, однако сама актриса этим инструментом не владела. Для крупных планов пригласили профессиональную скрипачку, а во время общих кадров Гусева натирала смычок мылом, чтобы скрипка не издавала звуков и движения выглядели естественно.
Внимание к деталям проявлялось и при подборе реквизита. Так, для одной из сцен съемочная группа специально разыскала в Люберцах редкую телефонную будку образца 1980-х годов. Вскоре после завершения съемок ее демонтировали, поэтому она успела попасть в кадр буквально в последний момент.