По меркам начала 2000-х «Бригада» считалась одним из самых дорогостоящих российских сериалов. Производство каждой серии обходилось примерно в 200 тысяч долларов. Значительная часть бюджета ушла на создание масштабных сцен и формирование внушительного автопарка, в который вошли более 100 автомобилей, в том числе шесть Mercedes-Benz S-класса («шестисотых»), эксклюзивный Mercedes Brabus и три катафалка. Кроме того, сериал снимали на кинопленку Super 16, благодаря чему создателям удалось добиться более кинематографичной картинки и высокого для телевизионного проекта качества изображения.