Звезда сериала «Метод Фрейда» Елена Николаева опубликовала в соцсети откровенные снимки. На кадрах актриса запечатлена топлес: она позирует в джинсах, прикрывая грудь руками.
«В каждой ли шутке есть доля правды? Это так, риторический вопрос», — подписала публикацию знаменитость.
Ранее артистка рассказывала, что полностью исключила из рациона сахар. Она придерживается здорового образа жизни и регулярно делает различные уходовые процедуры. Но главным секретом своей красоты, молодости и стройности Николаева считает наследственность. По словам актрисы, она постоянно благодарит за это родителей.
Ранее Елена Николаева показала, как привела себя в форму к лету.