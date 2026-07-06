Ранее артистка рассказывала, что полностью исключила из рациона сахар. Она придерживается здорового образа жизни и регулярно делает различные уходовые процедуры. Но главным секретом своей красоты, молодости и стройности Николаева считает наследственность. По словам актрисы, она постоянно благодарит за это родителей.