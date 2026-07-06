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43-летняя звезда сериала «Метод Фрейда» показала стройную фигуру без одежды

Актриса Елена Николаева опубликовала фото топлес
Елена Николаева на премьере «После Фишера. Инквизитор», фото: пресс-служба
Елена Николаева на премьере «После Фишера. Инквизитор», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Метод Фрейда» Елена Николаева опубликовала в соцсети откровенные снимки. На кадрах актриса запечатлена топлес: она позирует в джинсах, прикрывая грудь руками.

«В каждой ли шутке есть доля правды? Это так, риторический вопрос», — подписала публикацию знаменитость.

Елена Николаева / фото: соцсети
Елена Николаева / фото: соцсети

Ранее артистка рассказывала, что полностью исключила из рациона сахар. Она придерживается здорового образа жизни и регулярно делает различные уходовые процедуры. Но главным секретом своей красоты, молодости и стройности Николаева считает наследственность. По словам актрисы, она постоянно благодарит за это родителей.

Ранее Елена Николаева показала, как привела себя в форму к лету.