Несмотря на развод, экс-супруги сумели сохранить теплые отношения. Кузьмина не раз подчеркивала, что никогда не мешала общению сына с отцом и не позволяла себе плохих слов в его адрес. Более того, они до сих пор вместе отмечают дни рождения мальчика и приходят к нему в школу на праздники.