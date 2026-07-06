Актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос Чебурашке в популярном фильме, поделилась редкими кадрами с сыном. Поводом стал день рождения мальчика — Гордею исполнилось 13 лет.
Для поздравления звезда выбрала необычный ход: она повторила старую семейную фотографию, сделанную много лет назад. Снимки Кузьмина опубликовала в личном блоге. В подписи к посту артистка лаконично сообщила: «Уже 13».
Первенца Ольга родила от психолога ОМОН Алексея Терещенко. Их брак распался в 2019 году — после 14 лет совместной жизни. Актриса не скрывала, что бывший муж был ее первой любовью и навсегда останется в сердце, однако продолжать отношения она не видела смысла.
Несмотря на развод, экс-супруги сумели сохранить теплые отношения. Кузьмина не раз подчеркивала, что никогда не мешала общению сына с отцом и не позволяла себе плохих слов в его адрес. Более того, они до сих пор вместе отмечают дни рождения мальчика и приходят к нему в школу на праздники.
Ранее Ольга Кузьмина устроила первую фотосессию для двухлетней дочери.