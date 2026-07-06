«Мне кажется, если бы я сейчас выходила замуж, то именно такой богатый русский головной убор я бы выбрала, — поделилась Эрнст. — Кстати, на празднование своего дня рождения я надевала такой головной убор и чувствовала себя роскошно». Звезда добавила, что была бы рада, если бы эта деталь вернулась в моду. Она назвала эту традицию очень красивой.