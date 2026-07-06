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Софья Эрнст рассказала об идеальной русской свадьбе с кокошником

Софья Эрнст заявила, что выбрала бы для себя русский народный свадебный образ
Софья Эрнст на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Софья Эрнст на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Русская свадьба — это всегда про роскошь и ручной труд. Так считает креативный продюсер и основатель агентства Дома культуры «Исток» Софья Эрнст.

В разговоре с Леди Mail она призналась, что для собственного торжества выбрала бы именно такой вариант: богатый наряд, расшитый жемчугом, и обязательно кокошник.

Эрнст рассказала, что в старину подготовка подобного костюма могла растянуться на несколько лет. Особого внимания заслуживает головной убор. По словам эксперта, старинный кокошник порой брали в аренду, а некоторые экземпляры смело можно назвать настоящим ювелирным произведением.

«Мне кажется, если бы я сейчас выходила замуж, то именно такой богатый русский головной убор я бы выбрала, — поделилась Эрнст. — Кстати, на празднование своего дня рождения я надевала такой головной убор и чувствовала себя роскошно». Звезда добавила, что была бы рада, если бы эта деталь вернулась в моду. Она назвала эту традицию очень красивой.

Ранее Софья Эрнст поделилась редким фото дочерей.