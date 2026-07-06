Кузнецова допустила закрепление понятия «семейное кино» в законодательстве РФ

«Буквально на днях мы обсудили с Министерством культуры введение нового понятия “семейное кино”, о том, чтобы фильмы для семейного просмотра вошли в наше законодательство, а за ним пошла поддержка семейного кино», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в Москве.