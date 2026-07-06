Кузнецова допустила закрепление понятия «семейное кино» в законодательстве РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Понятие «семейное кино» планируют закрепить в российском законодательстве. Это позволит в дальнейшем обеспечить государственную поддержку фильмов для семейного просмотра, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).
«Буквально на днях мы обсудили с Министерством культуры введение нового понятия “семейное кино”, о том, чтобы фильмы для семейного просмотра вошли в наше законодательство, а за ним пошла поддержка семейного кино», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в Москве.
По ее словам, был проведен опрос о просемейном контенте, в котором приняли участие около 60 тыс. человек. Более 90% его участников заявили о нехватке такого контента, добавила Кузнецова.