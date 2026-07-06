Пенелопа Крус дала редкий комментарий о семейной жизни с Хавьером Бардемом

Пенелопа Крус призналась, что даже после 15 лет брака с Хавьером Бардемом продолжает узнавать своего мужа заново. В новом интервью актриса отметила, что их отношения — это бесконечный процесс, и сравнила его с самопознанием, которое тоже никогда не заканчивается. Она подчеркнула, что, несмотря на долгую историю знакомства, каждый день семейной жизни приносит новые открытия.
«Я чувствую, что все еще учусь в своих отношениях, понимаете? — поделилась Крус. — И ведь я с тем, кого знаю 33 года!». Она добавила: «Я действительно знаю этого человека, но есть ли день, когда ты познаешь себя до конца? Нет. Так же и с партнером». Актеры, чей роман начался спустя много лет после первой встречи на съемках, до сих пор удивляют друг друга, и, по словам Крус, в этом и заключается магия совместной жизни.
Ранее Пенелопу Крус и Хавьера Бардема засняли на трибуне во время ЧМ по футболу.