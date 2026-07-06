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Милли Бобби Браун вспомнила о неудачных пробах с Хью Джекманом в возрасте 11 лет

После завершения кастинга, по словам актрисы, она чувствовала себя «разбитой»
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Милли Бобби Браун, ставшая звездой благодаря «Очень странным делам», вспомнила о неудачном прослушивании, которое до сих пор вызывает у нее эмоции. В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, как в 11 лет пробовалась на роль в одном из фильмов о Росомахе вместе с Хью Джекманом. После завершения кастинга, по словам Милли, она чувствовала себя «разбитой». Она сразу была уверена, что на роль возьмут кого-то другого.

Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Партнер по съемкам Луи Партридж, услышав эту историю, предположил, что речь шла о роли Икс-23 в фильме «Логан: Росомаха», которая в итоге досталась Дафни Кин.

Браун отметила: «Я чувствовала, что, вероятно, не получила эту роль, потому что был кто-то, кто справился с пробами лучше меня… это правда». Несмотря на ту неудачу, карьера Милли сложилась более чем успешно, и она совсем не жалеет о том, как все в итоге повернулось.

Ранее Милли Бобби Браун призналась, что ей трудно находить общий язык со сверстниками.