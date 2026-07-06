Милли Бобби Браун вспомнила о неудачных пробах с Хью Джекманом в возрасте 11 лет

Милли Бобби Браун, ставшая звездой благодаря «Очень странным делам», вспомнила о неудачном прослушивании, которое до сих пор вызывает у нее эмоции. В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, как в 11 лет пробовалась на роль в одном из фильмов о Росомахе вместе с Хью Джекманом. После завершения кастинга, по словам Милли, она чувствовала себя «разбитой». Она сразу была уверена, что на роль возьмут кого-то другого.