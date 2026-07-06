Оба сына продюсера родились в его браке с юристом Марией Леоновой. В одном из интервью Кончаловский упоминал, что его семья живет за городом. У режиссера есть квартира в Москве, но для комфортного проживания четырех человек она не годится. Как отметил постановщик, его старший сын за девять лет жизни побывал в столице всего 15 раз.