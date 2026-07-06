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Дочь Егора Кончаловского стала крестной матерью для младшего брата

Мария Михалкова-Кончаловская крестила своего младшего брата
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Мария Михалкова-Кончаловская, дизайнер и дочь режиссера Егора Кончаловского, приняла участие в важном семейном событии. Она стала крестной матерью для своего младшего брата. Подробностями девушка поделилась с подписчиками в соцсети, опубликовав кадры с церемонии.

«А я второй раз стала мамой… крестной. У меня есть два младших брата: Тимур и Марат. Тимура я крестила достаточно давно, а теперь Марата, ему уже три года», — рассказала создательница бренда украшений.

Дочь Кончаловского стала крестной матерью своего брата
Дочь Кончаловского стала крестной матерью своего братаИсточник: Газета.Ru

Оба сына продюсера родились в его браке с юристом Марией Леоновой. В одном из интервью Кончаловский упоминал, что его семья живет за городом. У режиссера есть квартира в Москве, но для комфортного проживания четырех человек она не годится. Как отметил постановщик, его старший сын за девять лет жизни побывал в столице всего 15 раз.

Ранее дочь Андрея Кончаловского Мария рассказала о своих отношениях с новым возлюбленным.