Кристофер Нолан с самого начала поставил студии ультиматум. В интервью Empire режиссер рассказал, что его новая «Одиссея» получит рейтинг R (только для взрослых) — иначе он не соглашался на сделку. Нолан настоял на этом условии, чтобы снять самую напряженную и интенсивную версию древнегреческого эпоса, не оглядываясь на цензуру.