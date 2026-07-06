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Стало известно, какое условие Кристофер Нолан выдвинул ради съемок «Одиссеи»

Нолан потребовал от Universal повысить возрастной рейтинг для «Одиссеи»
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кристофер Нолан с самого начала поставил студии ультиматум. В интервью Empire режиссер рассказал, что его новая «Одиссея» получит рейтинг R (только для взрослых) — иначе он не соглашался на сделку. Нолан настоял на этом условии, чтобы снять самую напряженную и интенсивную версию древнегреческого эпоса, не оглядываясь на цензуру.

«Я пришел в студию в самом начале и честно сказал: мы хотим сделать самую интенсивную версию “Одиссеи”. Я довольно рано понял, что снять PG-13 версию этой истории было бы сложно <…>», — объяснил постановщик.

Как отметил Нолан, в первоисточнике хватает жестокости и откровенных сцен: кровавые битвы, месть и другие мрачные эпизоды. Он хотел, чтобы картина «чувствовалась висцеральной и современной» без каких-либо ограничений.

«Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля. Это четвертый фильм Нолана с рейтингом R — после «Мементо», «Бессонницы» и «Оппенгеймера».