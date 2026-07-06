Создатели культовой комедии «Немножко беременна» (2007) рассказали, что главную роль дрлжна была исполнить Энн Хэтэуэй. Актер и продюсер Сет Роген раскрыл в подкасте A24, что она уже приступила к репетициям, но в итоге покинула проект.
Причина оказалась не в занятости или конфликтах, а в конкретной сцене. Хэтэуэй отказалась от участия из-за эпизода с родами. По словам Рогена, актриса принципиально не хотела, чтобы процесс появления ребенка показывали на экране.
«Она не хотела, чтобы момент появления ребенка был показан визуально. Даже если это было не ее тело. Она чувствовала, что это не ее бренд», — поделился Роген.
Сама Хэтэуэй, уже начав подготовку, приняла решение и сказала: «Не знаю, подходит ли мне это». В результате ее заменила Кэтрин Хайгл, которая и исполнила роль Элисон Скотт.
Сейчас Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка от мужа Адама Шульмана. Свою беременность она долгое время скрывала, тщательно подбирая наряды.
Недавно актриса призналась, что материнство кардинально изменило ее восприятие жизни.
«Я не чувствовала себя по-настоящему здесь, пока не стала мамой», — рассказала она.
Ранее Энн Хэтэуэй в мини-платье появилась на премьере «Одиссеи».