Независимый хоррор «Обсессия» продолжает уверенное шествие в мировом прокате, преодолев отметку в 400 миллионов долларов и закрепив за собой статус одного из самых прибыльных фильмов года.
Спустя два месяца после премьеры картина собрала 403 миллиона долларов по всему миру, из которых 245 миллионов пришлись на Северную Америку и 157 миллионов — на международные рынки. Проект, снятый блогером Карри Баркером с бюджетом всего 750 тысяч долларов, был приобретен компанией Focus Features за 14 миллионов долларов на кинофестивале в Торонто, что сделало его настоящей сенсацией с точки зрения окупаемости.
В отличие от большинства релизов, теряющих динамику уже после нескольких недель проката, «Обсессия» демонстрирует редкую выносливость. В праздничный уик-энд 4 июля фильм заработал еще 5,3 миллиона долларов в США и 12 миллионов за рубежом, приблизившись к рубежу в 250 миллионов на домашнем рынке — показателю, который в постпандемийную эпоху достигают лишь единичные проекты.
Картина стартовала в мае с 17 миллионов долларов в Северной Америке, что уже считалось сильным результатом для оригинального хоррора. Однако затем сборы не только не упали, но и росли: в течение четырех уик-эндов подряд фильм показывал результаты выше дебютных — редкий случай для современного проката. Ключевую роль в успехе сыграли положительные отзывы и активная поддержка аудитории поколения Z.
В центре сюжета — романтик Беар (Майкл Джонстон), заключающий фаустовскую сделку ради любви к героине Инди Наварретте. Необычное сочетание хоррора и романтической фантазии оказалось особенно востребованным у молодой аудитории.