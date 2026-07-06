Спустя два месяца после премьеры картина собрала 403 миллиона долларов по всему миру, из которых 245 миллионов пришлись на Северную Америку и 157 миллионов — на международные рынки. Проект, снятый блогером Карри Баркером с бюджетом всего 750 тысяч долларов, был приобретен компанией Focus Features за 14 миллионов долларов на кинофестивале в Торонто, что сделало его настоящей сенсацией с точки зрения окупаемости.