На Западе назвали абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Ранее группа более чем из 50 депутатов британского парламента призвала министра культуры страны Лизе Нэнди рассмотреть запрет «Маши и Медведя» из-за пропаганды советской символики. Депутаты обратили внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника».