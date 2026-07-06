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На Западе назвали абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь»

The Spectator назвал абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь»
Кадр из сериала «Маша и Медведь: Оставайтесь дома»
Кадр из сериала «Маша и Медведь: Оставайтесь дома»

Журналист западного издания The Spectator Марк Галеотти назвал абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь».

Ранее группа более чем из 50 депутатов британского парламента призвала министра культуры страны Лизе Нэнди рассмотреть запрет «Маши и Медведя» из-за пропаганды советской символики. Депутаты обратили внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника».

По мнению Галеотти, цензурировать детские передачи из-за того, что ее герои носят советскую военную форму, абсурдно. Он также указал, что Запад вводит «новый железный занавес».

Журналист подчеркнул, что Западу нет необходимости демонизировать русских, несмотря на разногласия между Лондоном и Москвой по конфликту на Украине.

«Подобная ксенофобия — это, безусловно, то, с чем мы должны бороться», — заявил он.