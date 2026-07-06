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«Миньоны и монстры» стартовали в прокате хуже всех фильмов серии

Новый фильм «Миньоны и монстры» показал худший старт франшизы, собрав лишь 61 млн долларов за праздничный уик-энд в США

Праздничный уик-энд ко Дню независимости в США в этом году не оправдал ожиданий киноиндустрии. Несмотря на лидерство в прокате, новый анимационный фильм «Миньоны и монстры» — приквел к франшизе «Гадкий я», действие которого разворачивается в Голливуде 1920-х годов — показал самый слабый старт за всю историю серии, сообщает Variety.

Картина, получившая в целом положительные отзывы критиков, собрала 36 миллионов долларов за период с пятницы по понедельник в 4243 кинотеатрах Северной Америки и 61 миллион долларов с учетом предпродаж со среды. Эти результаты оказались значительно ниже ожиданий студии, рассчитывавшей примерно на 80 миллионов долларов за праздничные пять дней.

Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»
Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»

Для сравнения, предыдущие фильмы франшизы демонстрировали заметно более уверенные дебюты: «Миньоны: Грювитация» в 2022 году и «Гадкий я 4» в 2024-м стартовали с результатами 123 и 122 миллиона долларов соответственно за аналогичный праздничный период. Даже оригинальный «Гадкий я» 2010 года, вышедший без поддержки уже раскрученной франшизы, заработал 56 миллионов долларов за стандартный трёхдневный уик-энд.

Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»
Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»

Аналитики отмечают, что частично на результаты повлиял календарный фактор: в этом году 4 июля выпало на субботу, что традиционно снижает посещаемость кинотеатров. Американская аудитория в такие дни чаще выбирает уличные празднования, барбекю и фейерверки. В среднем праздничный уик-энд способен приносить индустрии от 150 до 200 миллионов долларов, однако в 2026 году совокупные сборы с пятницы по воскресенье составили лишь около 121 миллиона.

Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»
Кадр из мультфильма «Миньоны и Монстры»

Примечательно, что семейная аудитория не отказалась от походов в кино: «История игрушек 5» от Disney и Pixar заняла второе место, заработав 31 миллион долларов за третий уик-энд проката. Общие сборы мультфильма достигли 366 миллионов долларов в Северной Америке и 764 миллионов по всему миру.

Дополнительным фактором давления на рынок стало резкое падение интереса к другим крупным релизам: в частности, супергеройский фильм «Супергерл» потерял 74% сборов по сравнению с предыдущей неделей, что стало одним из самых заметных спадов среди летних релизов.