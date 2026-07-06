Аналитики отмечают, что частично на результаты повлиял календарный фактор: в этом году 4 июля выпало на субботу, что традиционно снижает посещаемость кинотеатров. Американская аудитория в такие дни чаще выбирает уличные празднования, барбекю и фейерверки. В среднем праздничный уик-энд способен приносить индустрии от 150 до 200 миллионов долларов, однако в 2026 году совокупные сборы с пятницы по воскресенье составили лишь около 121 миллиона.