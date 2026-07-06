Праздничный уик-энд ко Дню независимости в США в этом году не оправдал ожиданий киноиндустрии. Несмотря на лидерство в прокате, новый анимационный фильм «Миньоны и монстры» — приквел к франшизе «Гадкий я», действие которого разворачивается в Голливуде 1920-х годов — показал самый слабый старт за всю историю серии, сообщает Variety.
Картина, получившая в целом положительные отзывы критиков, собрала 36 миллионов долларов за период с пятницы по понедельник в 4243 кинотеатрах Северной Америки и 61 миллион долларов с учетом предпродаж со среды. Эти результаты оказались значительно ниже ожиданий студии, рассчитывавшей примерно на 80 миллионов долларов за праздничные пять дней.
Для сравнения, предыдущие фильмы франшизы демонстрировали заметно более уверенные дебюты: «Миньоны: Грювитация» в 2022 году и «Гадкий я 4» в 2024-м стартовали с результатами 123 и 122 миллиона долларов соответственно за аналогичный праздничный период. Даже оригинальный «Гадкий я» 2010 года, вышедший без поддержки уже раскрученной франшизы, заработал 56 миллионов долларов за стандартный трёхдневный уик-энд.
Аналитики отмечают, что частично на результаты повлиял календарный фактор: в этом году 4 июля выпало на субботу, что традиционно снижает посещаемость кинотеатров. Американская аудитория в такие дни чаще выбирает уличные празднования, барбекю и фейерверки. В среднем праздничный уик-энд способен приносить индустрии от 150 до 200 миллионов долларов, однако в 2026 году совокупные сборы с пятницы по воскресенье составили лишь около 121 миллиона.
Примечательно, что семейная аудитория не отказалась от походов в кино: «История игрушек 5» от Disney и Pixar заняла второе место, заработав 31 миллион долларов за третий уик-энд проката. Общие сборы мультфильма достигли 366 миллионов долларов в Северной Америке и 764 миллионов по всему миру.
Дополнительным фактором давления на рынок стало резкое падение интереса к другим крупным релизам: в частности, супергеройский фильм «Супергерл» потерял 74% сборов по сравнению с предыдущей неделей, что стало одним из самых заметных спадов среди летних релизов.