На отдыхе Агата не забывает и про спорт. Она записала ролик семейной пробежки по лесу. Вокруг виднелись только деревья, а на дороге за все время не появилось ни одной машины. Когда тренировка закончилась, артистка отметила, что в лесной тишине заниматься спортом куда комфортнее, чем в городе.