Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце показала поклонникам свой быт в латвийской деревне

Актриса стирает носки в тазике прямо на улице возле дома
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: Legion-Media.ru

Агата Муцениеце показала, как выглядит ее жизнь в латвийской глубинке. 37-летняя актриса уехала на родину вместе с детьми — 13-летним Тимофеем и 10-летней Мией. В личном блоге она поделилась кадрами, как взялась за домашние хлопоты. На видео звезда стирает носки в тазике прямо во дворе.

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

На отдыхе Агата не забывает и про спорт. Она записала ролик семейной пробежки по лесу. Вокруг виднелись только деревья, а на дороге за все время не появилось ни одной машины. Когда тренировка закончилась, артистка отметила, что в лесной тишине заниматься спортом куда комфортнее, чем в городе.

Ранее Агата Муцениеце показала фигуру после родов.