Агата Муцениеце показала, как выглядит ее жизнь в латвийской глубинке. 37-летняя актриса уехала на родину вместе с детьми — 13-летним Тимофеем и 10-летней Мией. В личном блоге она поделилась кадрами, как взялась за домашние хлопоты. На видео звезда стирает носки в тазике прямо во дворе.
На отдыхе Агата не забывает и про спорт. Она записала ролик семейной пробежки по лесу. Вокруг виднелись только деревья, а на дороге за все время не появилось ни одной машины. Когда тренировка закончилась, артистка отметила, что в лесной тишине заниматься спортом куда комфортнее, чем в городе.
Ранее Агата Муцениеце показала фигуру после родов.